Путин больше не видит выхода: будет ли Кремль продолжать войну и обьявлять мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин активизировал кампанию по милитаризации российского общества в преддверии выборов в Государственную думу. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав последние публичные заявления главы Кремля. В свете разговоров о неминуемой мобилизации в РФ, действительно ли Путин может делать ставку на максимальное затягивание войны? Какова вероятность, что Кремль пойдет на новую волну мобилизации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Видим типичную информационно-психологическую операцию

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, что подготовка к вечной войне – это все-таки журналистское преувеличение, потому что у России нет потенциала вести вечную войну даже с Украиной, несмотря на несоразмерный потенциал наших государств, промышленной и других составляющих.

"Однако Путин сейчас активизировался в этом направлении по одной простой причине. Он будет пытаться вести "Единую Россию" в безоговорочное парламентское большинство и это, я думаю, будет определяющим для него. Когда спикер Госдумы РФ Володин взывает "Путин-Россия-победа", то это тоже свидетельство этих вещей", – отметил эксперт.

При этом Евгений Магда советует послушать, что Путин говорит и о целях "СВО", что мы все равно победим, и о том, что Украина развалится.

"Это типичная информационно-психологическая операция, осуществляемая на высшем уровне, потому что, собственно, в России существует такая система, я бы сказал, информационного компостера, которая позволяет распространять все эти вещи и делать их максимально известными и понятными. Поэтому в этом нет ничего удивительного, и думаю, что это такой нормальный для Путина процесс, когда он, не являясь членом списка "Единой России", выступает в качестве ее локомотива", – подытожил Евгений Магда.

Россия вынуждена продолжать войну

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, фактически вчера Путин увеличил численность российской армии, которая явно не соответствует российской армии мирного времени.

"Даже без мобилизации, все-таки в российской армии сегодня около 2,5 миллиона человек. Я напомню, что во время Второй мировой войны Советский Союз вполне себе заканчивал войну с 7-миллионной армией. Фронты наступлений какие были. То есть, советская армия в конце войны была 7-миллионная, на пике войны – 11-миллионная. Вот можете представить себе, на какую войну рассчитывает Путин, если до мобилизации у него уже сейчас, 2,5-миллионная армия", – отметил эксперт.

При этом он подчеркивает, что ни одна страна в мире не может быть уверена в том, когда она ведет войну, даже, если эта война очень успешная, что война закончится в короткие сроки.

"Поэтому Россия, находясь в состоянии войны, вынуждена находиться в этом соответствующем состоянии. И, если россиянам не будет хватать войск, а потере в российской армии достаточно чувствительные, естественно, россиянам придется пойти на мобилизацию. Но, конечно, мобилизационная волна, как правило, проходит после выборов. Поэтому до ближайших выборов вряд ли россияне объявят мобилизацию, но то, что им придется это делать, это совершенно понятно. Россия не может быть уверена, что война закончится в обозримые сроки, потому что танго танцуют двое, и, если Россия не примет условия Украины, то, соответственно, им придется продолжать. Но она их не может принять, потому что это развал российской государственности. Соответственно россияне вынуждены продолжать боевые действия", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Виктор Савинов уточнил, что, разговаривая с политологами в США, в Англии, в Швейцарии, которые занимают, условно, достаточно лояльную позицию по отношению к России, он услышал от них главный тезис. Он заключается в том, что у России нет инструментария выхода из этой войны. Это все понимают, в том числе понимает и российская верхушка. Также ни один западный эксперт не видит перспектив, чтобы Россия победоносно завершила эту войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле снова заговорили о мире: Захарова сделала заявление, противоречащее действиям России.



