Росіян чекає нова реальність: у США розповіли, яке рішення готує Путін після виборів

У Кремлі активно обговорюють можливі заходи, які можуть супроводжувати нову хвилю мобілізації після виборів до Державної Думи Росії, запланованих на вересень 2026 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши інформацію російських джерел.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними опозиційного видання Верстка, що посилається на джерела у російських владних колах, чиновники розглядають цілий пакет обмежувальних заходів на випадок ухвалення рішення про мобілізацію. Серед обговорюваних ініціатив – запровадження часткового чи повного військового стану, обмеження на виїзд громадян із країни, посилення контролю за закордонними активами, посилення покарань за порушення валютного законодавства, а також додаткові обмеження на використання VPN-сервісів.

Співрозмовники видання стверджують, що приводом для таких рішень може стати серйозне погіршення ситуації на фронті або провал кампанії з набору контрактників. При цьому остаточного рішення, за даними ISW, Володимир Путін наразі не ухвалив.

Водночас аналітики зазначають, що Кремль вже послідовно створює законодавчу базу, яка дозволить швидко провести мобілізацію за потреби. Так, 26 липня Путін підписав закон, що розширює доступ Росгвардії та Міністерства оборони до державних баз даних про військовослужбовців та членів їхніх сімей. За офіційною версією, це має скоротити бюрократичні процедури.

Ще раніше Росгвардія запропонувала розширити повноваження системи цивільної оборони на випадок мобілізації та воєнного стану. Крім того, з кінця 2025 року в Росії вже діє нова система військового обліку, що дозволяє проводити заклик резервістів та терміновиків фактично у цілорічному режимі.

У ISW вважають, що рішення про загальну мобілізацію залишається виключно політичним вибором Путіна. Воно залежатиме від того, як російський лідер оцінює становище на фронті та внутрішню стабільність режиму. При цьому підготовка необхідної інфраструктури для запуску мобілізаційних заходів вже триває.

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