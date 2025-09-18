logo

Россиян ждет страшное унижение от Путина: что готовят в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиян ждет страшное унижение от Путина: что готовят в Кремле

В российском бюджете не хватает денег, и власти пытаются переложить финансовое бремя на плечи граждан.

18 сентября 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российское правительство рассматривает возможность увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы удержать бюджетный дефицит в пределах и не тратить резервы. Хотя ранее Владимир Путин заявлял, что налоговая нагрузка не будет меняться, по меньшей мере, до 2030 года, теперь эти обещания могут быть нарушены, сообщает Reuters.

Россиян ждет страшное унижение от Путина: что готовят в Кремле

Фото: из открытых источников

Проект нового бюджета, согласованный с Путиным, планируется подать в Госдуму в конце сентября.

Чтобы профинансировать войну против Украины, власти РФ уже повысили налоги для физических лиц и бизнеса. Однако даже это не помешало правительству в мае утроить прогноз дефицита федерального бюджета – до 1,7% ВВП. Реальный дефицит снова превышает прогнозируемые показатели.

Правительство обсуждает возможное повышение НДС с 20% до 22%, ведь сокращать расходы почти невозможно: расходы на войну и социальные программы остаются нетронутыми, говорят источники Reuters.

По оценкам агентства, НДС обеспечил 37% доходов бюджета в 2024 году. Если поднимут ставку, дефицит в 2026 году может уменьшиться вдвое. Последнее повышение НДС в 2019 году повлекло за собой дополнительный рост инфляции на 0,6%.

Несмотря на рост экономики России, который в основном обеспечивается государственными расходами, темпы ВВП замедляются: ожидается падение с 4,3 до около 1%. Инфляция будет при этом оставаться на уровне более 8%, тогда как почти половина доходов и значительная часть рабочей силы сосредоточена в военной сфере.

Как уже писали "Комментарии", Австралия решила снизить предельную цену на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель и ввела новые санкции против еще 95 судов так называемого "теневого флота" РФ. Об этом идет речь в официальном сообщении Министерства иностранных дел страны.



