Россиян ждет страшное унижение от Путина: что готовят в Кремле

Российское правительство рассматривает возможность увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы удержать бюджетный дефицит в пределах и не тратить резервы. Хотя ранее Владимир Путин заявлял, что налоговая нагрузка не будет меняться, по меньшей мере, до 2030 года, теперь эти обещания могут быть нарушены, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Проект нового бюджета, согласованный с Путиным, планируется подать в Госдуму в конце сентября.

Чтобы профинансировать войну против Украины, власти РФ уже повысили налоги для физических лиц и бизнеса. Однако даже это не помешало правительству в мае утроить прогноз дефицита федерального бюджета – до 1,7% ВВП. Реальный дефицит снова превышает прогнозируемые показатели.

Правительство обсуждает возможное повышение НДС с 20% до 22%, ведь сокращать расходы почти невозможно: расходы на войну и социальные программы остаются нетронутыми, говорят источники Reuters.

По оценкам агентства, НДС обеспечил 37% доходов бюджета в 2024 году. Если поднимут ставку, дефицит в 2026 году может уменьшиться вдвое. Последнее повышение НДС в 2019 году повлекло за собой дополнительный рост инфляции на 0,6%.

Несмотря на рост экономики России, который в основном обеспечивается государственными расходами, темпы ВВП замедляются: ожидается падение с 4,3 до около 1%. Инфляция будет при этом оставаться на уровне более 8%, тогда как почти половина доходов и значительная часть рабочей силы сосредоточена в военной сфере.

