На росіян чекає страшне приниження від Путіна: що готують у Кремлі

Російський уряд розглядає можливість збільшення податку на додану вартість (ПДВ), щоб втримати бюджетний дефіцит у межах і не витрачати резерви. Хоча раніше Володимир Путін заявляв, що податкове навантаження не змінюватиметься щонайменше до 2030 року, тепер ці обіцянки можуть бути порушені, повідомляє Reuters.

Проєкт нового бюджету, погоджений із Путіним, планується подати до Держдуми наприкінці вересня.

Щоб профінансувати війну проти України, влада РФ вже підвищила податки для фізичних осіб та бізнесу. Однак навіть це не завадило уряду в травні потроїти прогноз дефіциту федерального бюджету — до 1,7% ВВП. Наразі реальний дефіцит знову перевищує прогнозовані показники.

Уряд обговорює можливе підняття ПДВ з 20% до 22%, адже скорочувати витрати майже неможливо: видатки на війну та соціальні програми залишаються недоторканими, кажуть джерела Reuters.

За оцінками агентства, ПДВ забезпечив 37% доходів бюджету у 2024 році. Якщо ставку піднімуть, дефіцит у 2026 році може зменшитись удвічі. Востаннє підняття ПДВ у 2019 році спричинило додаткове зростання інфляції на 0,6%.

Попри зростання економіки Росії, яке здебільшого забезпечується державними витратами, темпи ВВП сповільнюються: очікується падіння з 4,3% до близько 1%. Інфляція при цьому залишатиметься на рівні понад 8%, тоді як майже половина доходів та значна частина робочої сили зосереджена у військовій сфері.

