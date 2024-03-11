Россиянам дали совет, что делать на путинских выборах, чтобы навредить Кремлю

Как подчеркнул Яковина многие россияне, которые не поддерживают действия диктатора Владимира Путина, не знаю, что им делать на выборах.

Иван Яковина

По его словам, они не понимают, идти ли им на избирательные участки, и, собственно, принимать участие в самом голосовании.

При этом Яковина дал совет россиянам. По его словам, голосовать на выборах точно не нужно, потому что это будет прямой поддержкой российского диктатора.

"Поскольку и явку, и результат, и даже телевизионную картинку нарисуют с учетом интересов Кремля, самый простой вариант – вообще не ходить",

– подчеркнул журналист.

Однако, по его словам, есть еще один вариант, которым можно досадить Путину, а именно: прийти на выборы и забрать бюллетень с собой. Как говорит Яковина, если у кого-то есть вдохновение, то дома его можно испортить разными надписями, сфотографировать и выложить в соцсети.

При этом Яковина пояснил, что те бюллетени, которые россияне заберут домой, не будут влиять на явку.

"Отсутствие выданных бюллетеней в урнах – адская головная боль для членов комиссий, они будут дико страдать всю ночь, пересчитывая все по 10 раз",

– подчеркнул российский журналист.

При этом он добавил, что впоследствии, забранный домой бюллетень превратится в ценный артефакт, который впоследствии можно дорого продать.

Также Яковина добавил, что он сходил бы на выборы и взял бы бюллетень с собой домой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала россиян прийти на избирательные участки 17 марта. Она хочет, чтобы россияне приняли участие в акции "Юг против Путина". Юлия Навальная призвала россиян проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить свой бюллетень.