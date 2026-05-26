Россиянам это не понравится: власти РФ приняли новое решение против своих граждан

Российские власти нашли новый способ наказать тех россиян, кто уехал за границу и критикует действия руководства страны.

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о привлечении к ответственности эмигрировавших россиян, совершивших правонарушения против интересов России, сообщают российские СМИ.

Глава Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что те, кто бежал за границу и оттуда призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет солдат и офицеров РФ, должны понимать – придется ответить за содеянное.

Законопроектом предлагалось распространить норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ о том, что лицо, совершившее административное правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности, если правонарушения были направлены против интересов РФ еще на ряд административных составов. Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, нарушения ненависти или вражды, общественные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям и другим.

Российские СМИ объясняют, что поскольку лица, которых планируют привлечь к ответственности по этим статьям, находятся за границей, предлагается исключить наказание в виде административного ареста и обязательных работ, останутся только штрафы.

С целью обеспечения наказания предлагается арестовывать имущество фигурантов таких дел как обеспечительная мера уже на стадии составления протокола. Решение об этом должно быть принято судом.

По данным российских СМИ, закон начнет действовать с сентября.

