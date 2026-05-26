Росіянам це не сподобається: влада РФ ухвалила нове рішення проти своїх громадян

Російська влада знайшла новий спосіб покарати тих росіян, хто виїхав за кордон та критикує дії керівництва країни.

Держдума РФ у другому і третьому читаннях прийняла законопроєкт про притягнення до відповідальності росіян, які емігрували, вчинили правопорушення проти інтересів Росії, повідомляють російські ЗМІ.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін раніше заявляв, що ті, хто втік за кордон і звідти закликає до тероризму та екстремізму, виправдовує нацизм, ображає солдатів і офіцерів РФ, повинні розуміти — доведеться відповісти за вчинене.

Законопроєктом пропонувалося розповсюдити норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ про те, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення за межами Росії, підлягає адміністративній відповідальності, якщо правопорушення були спрямовані проти інтересів РФ ще на низку адміністративних складів. Йдеться про правопорушення за такими статтями, як зловживання свободою масової інформації, порушення ненависті чи ворожнечі, громадські заклики до здійснення дій, вкладених у порушення територіальної цілісності РФ, дискредитація ЗС РФ, заклики до санкцій та інших.

Російські ЗМІ пояснюють, що оскільки особи, яких планують притягати до відповідальності за цими статтями, перебувають за кордоном, пропонується виключити покарання у вигляді адміністративного арешту та обов'язкових робіт, залишаться лише штрафи.

З метою забезпечення покарання пропонується заарештовувати майно фігурантів таких справ як забезпечувальний захід вже на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд.

За даними російських ЗМІ, закон почне діяти з вересня.

