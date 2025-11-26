Россиянам готовят драконовские штрафы: что придумали власти РФ

Россиянам стоит готовиться к новым штрафам – депутаты от провластной партии "Единая Россия" подготовили законопроект, которым предлагают повысить штрафы за размещение рекламы в Instagram и Facebook в 32 раза.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации объяснили, если закон примут, максимальные штрафы для физических лиц возрастут с 2,5 тыс. до 80 тыс. рублей (с чуть более 30 до 1 тыс. долл.), а для юридических – с 500 тыс. до 1 млн рублей (с 6,3 тыс. долл.).

Аналитики Центра отметили, что авторы инициативы традиционно оправдывают внедрение инициатив "безопасностью". Объясняют, что "вражеские" западные соцсети используются для распространения дезинформации и "экстремизма". Однако на самом деле речь идет об очередном шаге Кремля для установления полного контроля над цифровым пространством.

"По рассказам о "внешнем враге" и "информационной войне Запада", которыми власти РФ оправдывают усиление давления на общество и цензуру, стоит и экономический аспект. На фоне санкций и общего ухудшения экономического положения власти РФ чаще заглядывают в карман собственному населению. Репрессивные штрафы становятся способом выбить хоть немного денег для дефицитного бюджета", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

