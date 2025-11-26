Россиянам готовят драконовские штрафы: что придумали власти РФ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россиянам стоит готовиться к новым штрафам – депутаты от провластной партии "Единая Россия" подготовили законопроект, которым предлагают повысить штрафы за размещение рекламы в Instagram и Facebook в 32 раза.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации объяснили, если закон примут, максимальные штрафы для физических лиц возрастут с 2,5 тыс. до 80 тыс. рублей (с чуть более 30 до 1 тыс. долл.), а для юридических – с 500 тыс. до 1 млн рублей (с 6,3 тыс. долл.).
Аналитики Центра отметили, что авторы инициативы традиционно оправдывают внедрение инициатив "безопасностью". Объясняют, что "вражеские" западные соцсети используются для распространения дезинформации и "экстремизма". Однако на самом деле речь идет об очередном шаге Кремля для установления полного контроля над цифровым пространством.
