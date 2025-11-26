logo_ukra

Росіянам готують драконівські штрафи: що вигадала влада РФ
Росіянам готують драконівські штрафи: що вигадала влада РФ

Влада Росії ініціює значне підвищення штрафів

26 листопада 2025, 21:06
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росіянам варто готуватися до нових штрафів — депутати від провладної партії “Єдина Росія” підготували законопроєкт, яким пропонують підвищити штрафи за розміщення реклами в Instagram та Facebook у 32 рази. 

Росіянам готують драконівські штрафи: що вигадала влада РФ

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації пояснили, якщо закон ухвалять, максимальні штрафи для фізичних осіб зростуть з 2,5 тис. до 80 тис. рублів (з трохи більше ніж 30 дол. до 1 тис. дол.), а для юридичних – з 500 тис. до 1 млн рублів (з 6,3 тис. дол. до 12,6 тис. дол.). 

Аналітики Центру зауважили, що автори ініціативи традиційно виправдовують впровадження ініціатив “безпекою”. Пояснюють, що “ворожі” західні соцмережі використовуються для поширення дезінформації та “екстремізму”. Однак, насправді йдеться про черговий крок Кремля для встановлення повного контролю над цифровим простором. 

“За розповідями про “зовнішнього ворога” та “інформаційну війну Заходу”, якими влада РФ виправдовує посилення тиску на суспільство й цензуру, стоїть і економічний аспект. На тлі санкцій та загального погіршення економічного становища влада РФ частіше заглядає в кишеню власному населенню. Репресивні штрафи стають способом “вибити” хоч трохи грошей для дефіцитного бюджету”, — повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, уряд Росії схвалив перелік спеціальностей, для яких буде обмежено прийом абітурієнтів до вишів країни на платній основі. До списку увійшли 42 напрями підготовки: архітектура, нафтогазова справа, економіка, менеджмент, філологія, журналістика тощо.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16337
