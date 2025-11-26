Росіянам готують драконівські штрафи: що вигадала влада РФ

Росіянам варто готуватися до нових штрафів — депутати від провладної партії “Єдина Росія” підготували законопроєкт, яким пропонують підвищити штрафи за розміщення реклами в Instagram та Facebook у 32 рази.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації пояснили, якщо закон ухвалять, максимальні штрафи для фізичних осіб зростуть з 2,5 тис. до 80 тис. рублів (з трохи більше ніж 30 дол. до 1 тис. дол.), а для юридичних – з 500 тис. до 1 млн рублів (з 6,3 тис. дол. до 12,6 тис. дол.).

Аналітики Центру зауважили, що автори ініціативи традиційно виправдовують впровадження ініціатив “безпекою”. Пояснюють, що “ворожі” західні соцмережі використовуються для поширення дезінформації та “екстремізму”. Однак, насправді йдеться про черговий крок Кремля для встановлення повного контролю над цифровим простором.

“За розповідями про “зовнішнього ворога” та “інформаційну війну Заходу”, якими влада РФ виправдовує посилення тиску на суспільство й цензуру, стоїть і економічний аспект. На тлі санкцій та загального погіршення економічного становища влада РФ частіше заглядає в кишеню власному населенню. Репресивні штрафи стають способом “вибити” хоч трохи грошей для дефіцитного бюджету”, — повідомили у Центрі протидії дезінформації.

