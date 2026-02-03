Россиянам следует готовиться к очередному повышению тарифов, на этот раз возрастет стоимость пассажирских перевозок.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что из-за кризиса российский железнодорожный монополист "РЖД" вынужден поднимать тарифы на пассажирские перевозки. При этом качество услуг катастрофически ухудшается.

"С начала 2026 года стоимость проезда в электричках Москвы выросла почти на 11%. При этом в последние дни поездки проходят в стиле "арктического экспресса": вагоны практически не отапливаются, температура кое-где достигает -10°C, стены и окна вагонов покрываются льдом", — сообщили в Центре.

Проблемы с поездами также возникли на Урале — там из-за мороза массово выходят из строя "импортозамещенные" электропоезда. Россиянам приходится возвращать на маршруты старые электрички, которые давно должны быть списаны.

"Затруднительное положение "РДЖ" является еще одним следствием войны. Компания, лишенная доступа к западным запчастям и технологиям, не может поддерживать даже базовые условия работы. "РЖД" стремительно теряет доходы, но государство, сконцентрировавшись на войне, выделяет железнодорожному монополисту лишь минимум средств, чтобы сводить концы с концами. Так "простым россиянам" в очередной раз приходится платить за войну — на этот раз собственным комфортом", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

