Росіянам варто готуватися до чергового підвищення тарифів, цього разу зросте вартість пасажирських перевезень.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що через кризу російський залізничний монополіст “РЖД” змушений піднімати тарифи на пасажирські перевезення. При цьому якість послуг катастрофічно погіршується.

“Від початку 2026 року вартість проїзду в електричках Москви зросла майже на 11%. При цьому останніми днями поїздки відбуваються у стилі “арктичного експреса”: вагони практично не опалюються, температура подекуди сягає -10°C, стіни та вікна вагонів вкриваються льодом”, — повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Проблеми з потягами також виникли на Уралі — там через мороз масово виходять з ладу “імпортозаміщені” електропоїзди. Росіянам доводиться повертати на маршрути старі електрички, які давно мали б бути списані.

“Скрутне становище “РДЖ” є ще одним наслідком війни. Компанія, позбавлена доступу до західних запчастин і технологій, не може підтримувати навіть базові умови роботи. “РЖД” стрімко втрачає прибутки, але держава, сконцентрувавшись на війні, виділяє залізничному монополісту лише мінімум коштів, аби зводити кінці з кінцями. Так “простим росіянам” вчергове доводиться платити за війну — цього разу власним комфортом”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

