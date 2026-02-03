logo_ukra

Росіянам готують шокуюче подорожчання: Кремль уже не може втримати ситуацію

У Росії подорожчають квитки на потяги при цьому послуги залишаються на низькому рівні

3 лютого 2026, 18:47
Росіянам варто готуватися до чергового підвищення тарифів, цього разу зросте вартість пасажирських перевезень. 

Росіянам готують шокуюче подорожчання: Кремль уже не може втримати ситуацію

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що через кризу російський залізничний монополіст “РЖД” змушений піднімати тарифи на пасажирські перевезення. При цьому якість послуг катастрофічно погіршується.

“Від початку 2026 року вартість проїзду в електричках Москви зросла майже на 11%. При цьому останніми днями поїздки відбуваються у стилі “арктичного експреса”: вагони практично не опалюються, температура подекуди сягає -10°C, стіни та вікна вагонів вкриваються льодом”, — повідомили у Центрі протидії дезінформації. 

Проблеми з потягами також виникли на Уралі — там через мороз масово виходять з ладу “імпортозаміщені” електропоїзди. Росіянам доводиться повертати на маршрути старі електрички, які давно мали б бути списані.

“Скрутне становище “РДЖ” є ще одним наслідком війни. Компанія, позбавлена доступу до західних запчастин і технологій, не може підтримувати навіть базові умови роботи. “РЖД” стрімко втрачає прибутки, але  держава, сконцентрувавшись на війні, виділяє залізничному монополісту лише мінімум коштів, аби зводити кінці з кінцями. Так “простим росіянам” вчергове доводиться платити за війну — цього разу власним комфортом”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада намагається встановити тотальний контроль — тепер візьмуться за телефони пересічних громадян. У московському метро будуть перевіряти телефони пасажирів.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0vKT2DDkeEsKqfUhJJLg1W2ioEz2BdVULFuXMa4PY9iTcevCGgiGSWcV4aj9FhBCWl
