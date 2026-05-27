Россиянам готовят тотальные изменения: Кремль не оставит шансов никому

Власти РФ подготовили своим гражданам тотальные изменения — фактически внедряют цифровой шпионаж.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия окончательно ликвидирует остатки цифровой конфиденциальности. Мобильная связь и интернет превращают в инструмент тотальной слежки за гражданами.

"Минцифры РФ официально расширило перечень данных, которые операторы связи обязаны собирать и передавать силовым структурам. Для этого операторов заставляют полностью модернизировать оборудование. Свои действия власти РФ уже традиционно оправдывают безопасностью", — отмечают в Центре.

Аналитики уточнили, что согласно новому приказу ведомства теперь спецслужбы будут иметь прямой доступ не только к трафику, но и к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам и даже к точным геокоординатам абонентов в режиме реального времени.

"Кремль последовательно усиливает цифровой контроль над населением и возводит цифровую стену, через которую становится все труднее пробиться к независимой информации. Граждан РФ загоняют в стерильное, полностью контролируемое спецслужбами "суверенное" цифровое пространство", — резюмируют аналитики ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти нашли новый способ наказать тех россиян, кто выехал за границу и критикует действия руководства страны.

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о привлечении к ответственности эмигрировавших россиян совершивших правонарушения против интересов России.

С целью обеспечения наказания предлагается арестовывать имущество фигурантов таких дел как обеспечительная мера уже на стадии составления протокола. Решение об этом должно быть принято судом.