Россиянам готовят тотальные изменения: Кремль не оставит шансов никому

Кречмаровская Наталия
Власти РФ подготовили своим гражданам тотальные изменения — фактически внедряют цифровой шпионаж.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия окончательно ликвидирует остатки цифровой конфиденциальности. Мобильная связь и интернет превращают в инструмент тотальной слежки за гражданами.
Аналитики уточнили, что согласно новому приказу ведомства теперь спецслужбы будут иметь прямой доступ не только к трафику, но и к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам и даже к точным геокоординатам абонентов в режиме реального времени.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти нашли новый способ наказать тех россиян, кто выехал за границу и критикует действия руководства страны.
Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о привлечении к ответственности эмигрировавших россиян совершивших правонарушения против интересов России.
С целью обеспечения наказания предлагается арестовывать имущество фигурантов таких дел как обеспечительная мера уже на стадии составления протокола. Решение об этом должно быть принято судом.