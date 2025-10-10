logo

Россиянам уже не до шуток: чем обернулась война против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам уже не до шуток: чем обернулась война против Украины

Российские власти ухудшают условия для россиян: к чему нужно готовиться каждому

10 октября 2025, 19:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России будет значительно подорожают товары из-за повышения НДС.

Россиянам уже не до шуток: чем обернулась война против Украины

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что к резкому удорожанию товаров на маркетплейсах приведут повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% и снижение порога дохода для его уплаты. Прогнозируется, что товары подорожают от 10 до 25%.

Рост налогов, по словам аналитиков ЦПД, приведет к цепному повышению цен – от логистики до сырья. Бизнес уже прогнозирует сокращение продаж и закрытие до 20% пунктов выдачи заказов в 2026 году.

"Кремль переводит финансовое бремя войны на население, заставляя россиян платить больше за обычные товары вместо инвестирования средств в развитие экономики", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти России ухудшают условия для россиян. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что безработные в РФ хотят обязать самим оплачивать медицинское обслуживание.

Такое решение предложила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Это заявление, по данным Центра, активно обсуждается и поддерживается на уровне регионов. Эту инициативу пропагандисты представляют как попытки "восстановить социальную справедливость" и уменьшить нагрузку на бюджеты регионов. Однако на самом деле, как отмечают в Центре, эта забота является вероятной подготовкой общественного мнения к очередному сокращению социальных программ.

Кремль отказывается сокращать военные расходы, а ищет способы переложить финансовое бремя на население — повышением налогов, введением новых штрафов и т.д.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid024rsSRRFxbgpSSRLt974xeoZgJvoNwkFMxsCrpsLMN7uQcQDnh6NZWoJoS5yaR2gil
