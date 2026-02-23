logo

Россиянам уже не до шуток: власти РФ не оставляют гражданам никакого выбора
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам уже не до шуток: власти РФ не оставляют гражданам никакого выбора

Власти РФ внедряют тотальный цифровой контроль

23 февраля 2026, 18:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

В России пытаются популяризировать государственный мессенджер Max – россиянам принудительно навязывают пользование мессенджером, даже угрожают штрафами.

Россиянам уже не до шуток: власти РФ не оставляют гражданам никакого выбора

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что управляющие компании и объединение владельцев жилья смогут штрафовать за отсутствие домовых чатов в Max или за неразмещение там обязательной информации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

С сентября, согласно российскому законодательству, организации ЖКХ должны обеспечить официальную коммуникацию с жителями через Max. А уже с февраля должны размещать на платформе служебную информацию. Такие требования были введены также на временно оккупированных территориях.

"Принуждение происходит на фоне блокировки в РФ популярных мессенджеров. Max остается одним из немногих разрешенных средств коммуникации. Стоит заметить, что мессенджер фактически лишает пользователей конфиденциальности. Сервис передает данные государственным органам по запросу, а само приложение собирает много технической информации с устройств пользователей, фактически шпионит за ними”, — объяснили ситуацию аналитики Центра.

В ЦПД отмечают, что российские власти навязывают Max как "удобный сервис". Однако в РФ вводят инструмент централизованного цифрового контроля.

"Государство пытается замкнуть коммуникацию граждан в рамках платформы, к которой имеет полный доступ", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России пытаются максимально милитаризировать общество — в армию предлагают приобщиться студентам.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Hjwj8KeHyDEB7MqmDdCLu69fGFSF11fQycZhpdEaR3FgnNonCJqa53Nod6aEaNqEl
