Россиянам уже не до шуток: власти РФ не оставляют гражданам никакого выбора

В России пытаются популяризировать государственный мессенджер Max – россиянам принудительно навязывают пользование мессенджером, даже угрожают штрафами.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что управляющие компании и объединение владельцев жилья смогут штрафовать за отсутствие домовых чатов в Max или за неразмещение там обязательной информации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

С сентября, согласно российскому законодательству, организации ЖКХ должны обеспечить официальную коммуникацию с жителями через Max. А уже с февраля должны размещать на платформе служебную информацию. Такие требования были введены также на временно оккупированных территориях.

"Принуждение происходит на фоне блокировки в РФ популярных мессенджеров. Max остается одним из немногих разрешенных средств коммуникации. Стоит заметить, что мессенджер фактически лишает пользователей конфиденциальности. Сервис передает данные государственным органам по запросу, а само приложение собирает много технической информации с устройств пользователей, фактически шпионит за ними”, — объяснили ситуацию аналитики Центра.

В ЦПД отмечают, что российские власти навязывают Max как "удобный сервис". Однако в РФ вводят инструмент централизованного цифрового контроля.

"Государство пытается замкнуть коммуникацию граждан в рамках платформы, к которой имеет полный доступ", — подытожили в Центре.

