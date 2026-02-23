Россиянам уже не до шуток: власти РФ не оставляют гражданам никакого выбора

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В России пытаются популяризировать государственный мессенджер Max – россиянам принудительно навязывают пользование мессенджером, даже угрожают штрафами.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что управляющие компании и объединение владельцев жилья смогут штрафовать за отсутствие домовых чатов в Max или за неразмещение там обязательной информации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.
С сентября, согласно российскому законодательству, организации ЖКХ должны обеспечить официальную коммуникацию с жителями через Max. А уже с февраля должны размещать на платформе служебную информацию. Такие требования были введены также на временно оккупированных территориях.
В ЦПД отмечают, что российские власти навязывают Max как "удобный сервис". Однако в РФ вводят инструмент централизованного цифрового контроля.
