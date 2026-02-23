logo_ukra

Росіянам уже не до жартів: влада РФ не залишає громадянам жодного вибору

Влада РФ впроваджує тотальний цифровий контроль

23 лютого 2026, 18:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Росії намагаються популяризувати державний месенджер Max — росіянам примусово нав'язують користування месенджером, навіть погрожують штрафами. 

Росіянам уже не до жартів: влада РФ не залишає громадянам жодного вибору

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що керуючі компанії та обʼєднання власників житла зможуть штрафувати за відсутність будинкових чатів у Max або за нерозміщення там обов’язкової інформації. Про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Якубовський заявив. 

Зазначається, що з вересня, відповідно до російського законодавства, організації ЖКГ мають забезпечити офіційну комунікацію з мешканцями через Max. А вже з лютого повинні розміщувати на платформі службову інформацію. Такі вимоги запровадили також на тимчасово окупованих територіях.

“Примус відбувається на тлі блокування у РФ популярних месенджерів. Max залишається одним з небагатьох дозволених засобів комунікації. Варто зауважити, що месенджер фактично позбавляє користувачів конфіденційності. Сервіс передає дані державним органам за запитом, а сам застосунок збирає багато технічної інформації з пристроїв користувачів, фактично шпигує за ними”, — пояснили ситуацію аналітики Центру. 

У ЦПД наголошують, що російська влада навʼязує Max як “зручний сервіс”. Однак насправді у РФ впроваджують інструмент централізованого цифрового контролю. 

“Держава намагається замкнути комунікацію громадян у межах платформи, до якої має повний доступ”, — підсумували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам. 



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02Hjwj8KeHyDEB7MqmDdCLu69fGFSF11fQycZhpdEaR3FgnNonCJqa53Nod6aEaNqEl
