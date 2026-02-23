Росіянам уже не до жартів: влада РФ не залишає громадянам жодного вибору

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Росії намагаються популяризувати державний месенджер Max — росіянам примусово нав'язують користування месенджером, навіть погрожують штрафами.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що керуючі компанії та обʼєднання власників житла зможуть штрафувати за відсутність будинкових чатів у Max або за нерозміщення там обов’язкової інформації. Про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Якубовський заявив.
Зазначається, що з вересня, відповідно до російського законодавства, організації ЖКГ мають забезпечити офіційну комунікацію з мешканцями через Max. А вже з лютого повинні розміщувати на платформі службову інформацію. Такі вимоги запровадили також на тимчасово окупованих територіях.
У ЦПД наголошують, що російська влада навʼязує Max як “зручний сервіс”. Однак насправді у РФ впроваджують інструмент централізованого цифрового контролю.
