Россия готовит население страны к дальнейшим вооруженным противостояниям — уже взялись за самых маленьких.

Владимир Путин.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что милитаризацию нового поколения в России начинают уже с детского сада.

С детьми в детсадах начали проводить встречи, на которых рассказывают о службе в войсках беспилотных систем, показывают дроны и объясняют их "назначение".

"Формально это подают как "познавательные встречи". На самом деле речь идет о целенаправленной милитаризации с самого молодого возраста. Детям навязывают представление о войне как о норме, а военную службу — как естественный и желаемый путь", — объясняют в ЦПД.

Аналитики Центра подчеркивают, что Россия системно милитаризирует детей с дошкольного возраста — уже младших готовят к войне и культу армии.

"Встречи с военными в детсадах — это не патриотическое воспитание, а промывание мозгов, которое нормализует насилие и прививает детям идею, что война — это норма жизни", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Цель властей России, как отмечают аналитики, вырастить поколение, с детства воспринимающее армию как героический институт, не ставит под сомнение войну и готово в будущем пополнить ряды российских войск.

