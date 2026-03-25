Росія готує населення країни до подальших збройних протистоянь — вже взялися за найменших.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що мілітаризацію нового покоління у Росії починають уже з дитсадка.

З дітьми у дитсадках почали проводити зустрічі, на яких розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє “призначення”.

“Формально це подають як “пізнавальні зустрічі”. Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу — як природний і бажаний шлях”, — пояснюють в ЦПД.

Аналітики Центру наголошують, що Росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку — вже наймолодших готують до війни та культу армії.

“Зустрічі з військовими в дитсадках — це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна — це норма життя”, — переконані в Центрі протидії дезінформації.

Мета влади Росії, як зазначають аналітики, виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в Росії погіршується — росіяни втрачають довіру до банків та реагують на посилення обмежень з боку Кремля. Громадяни РФ у 2026 році все частіше знімають гроші з депозитів, а бізнес переходить у тінь. У січні 2026 року громадяни Росії зняли з рахунків понад 19,7 млрд дол., повернувши на депозити лише 5,8 млрд дол.