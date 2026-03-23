Ситуація в Росії погіршується — росіяни втрачають довіру до банків та реагують на посилення обмежень з боку Кремля. Громадяни РФ у 2026 році все частіше знімають гроші з депозитів, а бізнес переходить у тінь.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у січні 2026 року громадяни Росії зняли з рахунків понад 19,7 млрд дол., повернувши на депозити лише 5,8 млрд дол.

Чистий відтік, за даними Служби зовнішньої розвідки України, склав 13,9 млрд дол. — це другий найбільший показник за останні 15 років.

"Негативна динаміка пояснюється зростанням недовіри до банків, посиленням контролю з боку Кремля та інфляційними очікуваннями. На цьому тлі росіяни дедалі частіше переходять у

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в январе 2026 года граждане России сняли со счетов более 19,7 млрд долл., вернув на депозиты всего 5,8 млрд долл. Чистый отток, по данным Службы внешней разведки Украины, составил 13,9 млрд долл. — это второй самый большой показатель за последние 15 лет. "Отрицательная динамика объясняется ростом недоверия к банкам, усилением контроля со стороны Кремля и инфляционными ожиданиями. На этом фоне россияне все чаще обналичиваются, а бизнес — в тень", — говорится в сообщении. Аналитики объяснили, что для банковской системы это означает сокращение ресурсов для кредитования, рост зависимости Центробанка РФ и повышение операционных рисков. "Как сообщила разведка, депозиты населения уже используются для финансирования государства и предприятий ВПК. Вместе с тем, Кремль готовит новые ограничения на снятие средств", — пояснили в Центре. Напомним: портал "Комментарии" писал, что война против Украины уже обернулась против россиян. Пока лидер РФ Владимир Путин продолжает войну, россияне массово теряют работу. В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в России растет волна увольнений в госсекторе. Больше сокращений зафиксировано в сферах, которые финансируются из бюджета. В 2026 году ситуация усугубляется даже в Москве. Доходы бюджета за январь-февраль выросли всего на 2% при запланированных 6,5%.

Аналітики пояснили, що для банківської системи це означає скорочення ресурсів для кредитування, зростання залежності від Центробанку РФ і підвищення операційних ризиків.

“Як повідомила розвідка, депозити населення вже використовуються для фінансування держави та підприємств ВПК. Водночас Кремль готує нові обмеження на зняття коштів”, — пояснили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна проти України уже обернулася проти росіян. Поки лідер РФ Володимир Путін продовжує війну, росіяни масово втрачають роботу.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що в Росії зростає хвиля звільнень у держсекторі. Найбільше скорочень зафіксовано у сферах, які фінансуються з бюджету. У 2026 році ситуація погіршується навіть у Москві. Доходи бюджету за січень-лютий зросли лише на 2% при запланованих 6,5%.



