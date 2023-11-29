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Россияне хотят продолжения войны или начала переговоров: результаты опроса

Опросы, проведенные российским евразийским центром Карнеги и независимой группой опросов "Левада-центр", показывают, что большинство россиян поддерживают войну, даже осознавая её вред

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство россиян убеждены, что их страна заплатила такую высокую цену во время войны против Украины, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею украинских территорий, а Путин должен заставить Киев согласиться с захватом земель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе, подготовленном на основе опросов и фокус-групп Российского евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр", пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Россияне хотят продолжения войны или начала переговоров: результаты опроса

Опрос россиян. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на доклад социологов отмечает, что 68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах. Столько же, около 20%, решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.


Большинство россиян – 72% — выступают за мирные переговоры, но только 19% готовы пойти на уступки Украине ради мира. В опросах, приведенных в докладе, приняли участие 1 600 человек.

Наиболее активную поддержку войне оказывает мотивированное и волевое меньшинство, в основном пожилые мужчины-милитаристы, которые, как правило, ссылаются на российскую пропаганду о необходимости "борьбы с украинскими нацистами". В партии поддержки войны молодых людей и женщин меньшинство.

"Российское массовое сознание застряло между двумя противоречивыми взглядами. В фокус-группах большинство сторонников войны утверждали, что "нам нужно закончить начатое" и "мы уже слишком много потеряли, чтобы останавливаться, достаточно только победы" – говорится в докладе.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/11/28/public-opinion-russia-war-ukraine/
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