Россияне хотят продолжения войны или начала переговоров: результаты опроса

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Кравцев Сергей
Большинство россиян убеждены, что их страна заплатила такую высокую цену во время войны против Украины, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею украинских территорий, а Путин должен заставить Киев согласиться с захватом земель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе, подготовленном на основе опросов и фокус-групп Российского евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр", пишет рейтинговое издание "The Washington Post".
Опрос россиян. Фото из открытых источников
Издание, ссылаясь на доклад социологов отмечает, что 68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах. Столько же, около 20%, решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.
Большинство россиян – 72% — выступают за мирные переговоры, но только 19% готовы пойти на уступки Украине ради мира. В опросах, приведенных в докладе, приняли участие 1 600 человек.
Наиболее активную поддержку войне оказывает мотивированное и волевое меньшинство, в основном пожилые мужчины-милитаристы, которые, как правило, ссылаются на российскую пропаганду о необходимости "борьбы с украинскими нацистами". В партии поддержки войны молодых людей и женщин меньшинство.
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