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Вступление в НАТО частями страны: социологи выяснили, согласны ли украинцы

Вступление в НАТО частями страны: большинство украинцев против такой идеи

сегодня, 16:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны Киеву, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Вступление в НАТО частями страны: социологи выяснили, согласны ли украинцы

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

В то же время 40% наших соотечественников полностью или скорее поддерживают такую идею. Относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и среднего возраста. Между тем жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше.


Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, в то время как 51% против.

Стоит отметить, в августе глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди союзников по НАТО остаются разногласия относительно быстрого вступления Украины в Альянс. Всему виной позиции США и Германии, которые настаивают, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями. Об этом пишет "Euractiv", со ссылкой на двух дипломатов НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.




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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyat_piyate_zagalnonacionalne_opituvanny_dinamska_stavlennya_ukrainciv_do_mizhnarodnih_soyuziv.html
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