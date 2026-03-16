Россияне хватаются за голову: Кремль не может удержать ситуацию даже в Москве

Война против Украины уже обернулась против россиян. Пока лидер РФ Владимир Путин продолжает войну, россияне массово теряют работу.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в России растет волна увольнений в госсекторе. Так, в четвертом квартале 2025 года количество официально сокращенных работников в РФ достигло 32,6 тыс. человек – это на 59% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Больше сокращений зафиксировано в сферах, финансируемых из бюджета:

государственное управление и безопасность – 4,9 тыс. человек;

здравоохранение – 4,6 тыс.;

образование – 3,8 тыс.;

обрабатывающая промышленность – 3,9 тыс.

"В то же время частный сектор часто избегает официальных процедур сокращения — работников нередко заставляют писать заявления "по собственному желанию". Поэтому реальная ситуация на рынке труда может быть хуже официальной статистики", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что в 2026 году ситуация усугубляется даже в Москве. Доходы бюджета за январь-февраль выросли всего на 2% при запланированных 6,5%.

Каждый третий предприниматель в РФ думает о закрытии дела или продаже своего бизнеса.

Помимо прогнозов на 2026 год, тревожными для российского бизнеса оказались и итоги 2025 года. Да, 39% предпринимателей заявили, что их бизнес работает фактически в режиме выживания. Это самый высокий показатель за пять лет наблюдений. В результате все большее число предпринимателей рассматривают варианты выхода из рынка, что может дополнительно повлиять на занятость и экономическую активность в РФ.



