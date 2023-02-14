Россияне легко получают шенгенские визы. Три лояльные страны к Кремлю

Россиянам легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. Такие данные обнародовала Ассоциация туроператоров России (АТОР), осуществившая консультации с участниками туристического сектора РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне легко получают шенгенскую визу. Фото из открытых источников

Российские туроператоры утверждают, что некоторые страны для невыдачи шенгенских виз россиянам создают очередь из ботов. Однако Ассоциация туроператоров России назвала три страны, наиболее лояльные для россиян в выдаче виз.

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Согласно данным российских туроператоров, проблем для получения шенгена нет в визовых центрах Греции и Венгрии. Кроме того, последняя страна продолжает быть лояльной россиянам, несмотря на санкции Европейского Союза. Еще одним легким направлением АТОР назвала Италию.

"Быстрому оформлению документов в визовых центрах этих стран способствует лояльная политика и отсутствие в очередях ботов-конкурентов", — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Из-за полномасштабного вторжения в Украину несколько стран Европы объявили, что больше не будут принимать документы от граждан Российской Федерации на оформление виз. В список запретивших въезд для россиян попали: Бельгия, Дания, Нидерланды, Чехия, Польша, Словакия, Эстония, Литва и Латвия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько регионов России планируют провести референдум о независимости.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, считающего, что Россия наращивает военные силы для нападения на Украину.