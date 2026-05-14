Россияне массово бегут за наличными: почему РФ охватила паника

В России зафиксирован беспрецедентный рост спроса на наличные деньги. Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на данные российского издания РБК, только за период майских праздников объем наличных в обращении вырос сразу на 210 миллиардов рублей – это абсолютный рекорд с начала ведения статистики в 2011 году.

Речь идет о пятиразовом скачке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты связывают происходящее с растущей паникой внутри российского общества. Одной из причин стали масштабные ограничения мобильного интернета и связи, введенные накануне празднования Дня Победы.

Главный экономист Raiffeisenbank Russia Станислав Мурашов прямо признал, что россияне начали массово снимать деньги из-за опасений потерять доступ к банковским операциям во время интернет-отключений.

Одновременно усиливается давление государства на бизнес и население через новые налоговые механизмы. Все больше россиян переходят на расчеты наличными, пытаясь скрыть доходы и избежать дополнительных сборов.

Эксперты предупреждают: подобная тенденция может стать опасным сигналом для экономики РФ. Рост доли наличных расчетов традиционно ведет к расширению “серого” сектора экономики, снижению налоговых поступлений и ускорению инфляции.

Аналитики отмечают, что усиливающийся контроль государства, цифровая слежка и нестабильность финансовой системы постепенно формируют в российском обществе атмосферу недоверия и страха. На фоне войны и экономических проблем граждане все чаще предпочитают хранить деньги “под рукой”, а не в банках.

По мнению экспертов ISW, рекордный спрос на наличные стал еще одним симптомом растущей внутренней нестабильности в России.

