В России готовят новый сценарий вторжений: в США рассказали о новом праве Путина

Российская Госдума приняла закон, который существенно расширяет полномочия Владимир Путин по использованию армии за пределами страны. Как сообщает Институт изучения войны, теперь Кремль сможет официально проводить военные операции за рубежом под предлогом “защиты российских граждан”.

Документ был одобрен депутатами единогласно. Закон позволяет применять российские войска в случае ареста, уголовного преследования или других юридических действий против граждан РФ за границей.

Аналитики предупреждают: речь идет не просто о юридической формальности, а о создании новой правовой базы для возможных будущих интервенций. После подписания закона Путин сможет использовать уже знакомую Кремлю схему – заявлять о “преследовании русских” и оправдывать этим военное вмешательство.

Подобные аргументы Москва ранее использовала перед вторжением в Украину, а также неоднократно озвучивала в адрес Молдовы и стран Балтии. Российские власти регулярно обвиняют соседние государства в якобы “ущемлении русскоязычного населения”.

Эксперты считают, что новый закон создает опасный прецедент. Теперь любой конфликт с участием граждан РФ за рубежом может быть использован как повод для политического давления или даже военной операции.

На фоне войны против Украины подобные шаги Кремля вызывают серьезную тревогу в Европе. Особенно внимательно за ситуацией следят в странах Балтии, где Москва уже много лет продвигает риторику о необходимости “защищать русских”.

В ISW подчеркивают: Кремль последовательно готовит как информационные, так и юридические основания для возможного расширения своего военного присутствия за пределами России.

