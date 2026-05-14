Росіяни масово біжать за готівкою: чому РФ охопила паніка

У Росії зафіксовано безпрецедентне зростання попиту на готівку. Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на дані російського видання РБК, тільки за період травневих свят обсяг готівки в обігу зріс відразу на 210 мільярдів рублів — це абсолютний рекорд з початку статистики в 2011 році.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про п'ятиразовий стрибок порівняно з аналогічним періодом минулого року. Економісти пов'язують те, що відбувається з зростаючою панікою всередині російського суспільства. Однією з причин стали масштабні обмеження мобільного інтернету та зв'язку, запроваджені напередодні святкування Дня Перемоги.

Головний економіст Raiffeisenbank Russia Станіслав Мурашов прямо визнав, що росіяни почали масово знімати гроші через побоювання втратити доступ до банківських операцій під час інтернет-відключень.

Одночасно посилюється тиск держави на бізнес та населення через нові податкові механізми. Дедалі більше росіян переходять на розрахунки готівкою, намагаючись приховати доходи та уникнути додаткових зборів.

Експерти попереджають: така тенденція може стати небезпечним сигналом для економіки РФ. Зростання частки готівкових розрахунків зазвичай веде до розширення “сірого” сектору економіки, зниження податкових надходжень та прискорення інфляції.

Аналітики зазначають, що контроль держави, що посилюється, цифрове стеження і нестабільність фінансової системи поступово формують у російському суспільстві атмосферу недовіри і страху. На тлі війни та економічних проблем громадяни все частіше вважають за краще зберігати гроші "під рукою", а не в банках.

На думку експертів ISW, рекордний попит на готівку став ще одним симптомом зростаючої внутрішньої нестабільності в Росії.

