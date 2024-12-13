Россияне массово едут в одну страну ЕС: какая причина

В 2024 году наблюдается резкий рост интереса граждан России к Венгрии. Только за девять месяцев страну посетили 38,7 тысячи россиян, что значительно превышает прошлогодние показатели. В частности, как сообщают российские СМИ, количество путешественников только из Свердловской области выросло на 33%.

Россияне активно ездят в Венгрию. Фото из открытых источников

Официально привлекательность Венгрии объясняют ее термальными источниками, богатой историей, уникальной архитектурой, гастрономией и винодельческими регионами. Однако реальные причины интереса россиян к этой европейской стране, вероятно, гораздо глубже.

С лета 2024 Венгрия упростила условия въезда и пребывания для россиян и белорусов. Они были включены в программу "национальной карты" — одного из видов вида на жительство. Эта программа позволяет работать в любых отраслях, перевозить семью, а через три года подавать заявку на постоянное разрешение на проживание.

Для получения "национальной карты" претенденты не проходят тестирование на знание культуры и не проходят проверки безопасности на европейском уровне. Карточка выдается на два года с возможностью неограниченного продления.

Эти условия вызывают обеспокоенность соседних стран. В частности, высказываются опасения, что упрощенный режим может стать путём для проникновения в ЕС российских шпионов или террористов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отреагировал на критику и заявил, что нововведение для россиян и белорусов не создает никаких угроз безопасности Шенгенской зоны. Однако критики видят политический подтекст такого решения, учитывая неоднозначную позицию Венгрии по поводу санкций против РФ и ее сотрудничество с Москвой. Как следствие в Нидерландах было предложено наказание для Венгрии и исключить страну из Шенгенской зоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС выставили Венгрии условия из-за упрощения выдачи виз для россиян.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который пристыдил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после звонка Путину.