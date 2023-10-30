Россияне массово готовятся разбирать свои поезда: какая причина

Очередная российская промышленность столкнулась с санкциями с Запада после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Россияне собираются разбирать современные поезда, чтобы обеспечить другие необходимыми деталями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский поезд, собранный из импортных деталей. Фото из открытых источников

После введения санкций Запада, одной из первых отраслей РФ, столкнувшейся с отсутствием деталей оказалась авиация. Тогда россияне начали процесс "каннибализации", когда разбирали один самолет на запчасти, а его детали затем устанавливали на другие.

Теперь подобный процесс ожидает железнодорожный транспорт России, а именно скоростные поезда "Ласточка" и "Сапсан". Причина в том, что около 20% оборудования у этих поездов было изготовлено немецкой компанией Siemens, а остальные производились в РФ, однако по технологии западной компании.

В России 260 поездов "Ласточка" — 54 полностью собраны в Германии. Скорее всего, некоторые поезда поддадутся техническому "каннибализму" – одни поезда разберут, чтобы укомплектовать другие. У россиян нет соответствующих технологий для изготовления запчастей: например, колесной пары – подшипников, оси.

"Подшипники, возможно, мы можем как-то производить, но из-за того, что это пассажирский подвижной состав, все должно пройти определенное количество испытаний и проверок, и это определенный срок", — пишут источники в РЖД (Российские железные дороги) для российских СМИ.

Россияне указывают, что будут пробовать наладить заказ деталей из Китая, либо будут производить самостоятельно, но сомневаются в качестве таких запчастей.

"Это все равно, что дать на "АвтоВАЗ" выпускать детали для "Мерседеса". Это зарубежная техника, нуждающаяся в зарубежных запчастях", — сообщают СМИ РФ.

Несмотря на это, в РЖД официально отрицали заявления о возможной "каннибализации" поездов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после выхода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов начались проблемы

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