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Россияне массово готовятся разбирать свои поезда: какая причина

Из-за санкций Запада у России нет возможности восстановить поезда поэтому они будут разбирать некоторые из них на детали.

сегодня, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Очередная российская промышленность столкнулась с санкциями с Запада после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Россияне собираются разбирать современные поезда, чтобы обеспечить другие необходимыми деталями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне массово готовятся разбирать свои поезда: какая причина

Российский поезд, собранный из импортных деталей. Фото из открытых источников

После введения санкций Запада, одной из первых отраслей РФ, столкнувшейся с отсутствием деталей оказалась авиация. Тогда россияне начали процесс "каннибализации", когда разбирали один самолет на запчасти, а его детали затем устанавливали на другие.


Теперь подобный процесс ожидает железнодорожный транспорт России, а именно скоростные поезда "Ласточка" и "Сапсан". Причина в том, что около 20% оборудования у этих поездов было изготовлено немецкой компанией Siemens, а остальные производились в РФ, однако по технологии западной компании.

В России 260 поездов "Ласточка" — 54 полностью собраны в Германии. Скорее всего, некоторые поезда поддадутся техническому "каннибализму" – одни поезда разберут, чтобы укомплектовать другие. У россиян  нет соответствующих технологий для изготовления запчастей: например, колесной пары – подшипников, оси.

"Подшипники, возможно, мы можем как-то производить, но из-за того, что это пассажирский подвижной состав, все должно пройти определенное количество испытаний и проверок, и это определенный срок", — пишут источники в РЖД (Российские железные дороги) для российских СМИ.

Россияне указывают, что будут пробовать наладить заказ деталей из Китая, либо будут производить самостоятельно, но сомневаются в качестве таких запчастей.

"Это все равно, что дать на "АвтоВАЗ" выпускать детали для "Мерседеса". Это зарубежная техника, нуждающаяся в зарубежных запчастях", — сообщают СМИ РФ.

Несмотря на это, в РЖД официально отрицали заявления о возможной "каннибализации" поездов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после выхода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов начались проблемы.
Также "Комментарии" писали, что россияне нагло обходят запрет на въезд автомобилей в ЕС.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/10/23/rzhd-nachali-kannibalizatsiyu-elektrichek-iz-za-otsutstviya-importnih-detalei-a110869
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