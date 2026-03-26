Россияне массово возвращаются к стационарным телефонам: среди них есть «уважаемые люди»

В России наблюдается неожиданный рост популярности стационарной телефонной связи. Об этом сообщил Михаил Осеевский, руководитель компании "Ростелеком". По его словам, граждане стали чаще обращаться с запросами на установку домашних телефонов.

Осеевский подчеркнул, что эта тенденция охватила даже элитные слои общества: "Многие очень уважаемые люди теперь изъявляют желание иметь такой аппарат у себя дома".

Параллельно с этим руководитель госхолдинга сделал резонансное заявление по поводу будущего популярных мессенджеров в стране. По его мнению, Telegram стремительно теряет позиции, а WhatsApp уже фактически перестал работать.

"Трафик WhatsApp отсутствует как таковой. Возможно, в течение определенного времени что-то пробивается в сеть, но фактически его уже не существует. Поэтому WhatsApp умер, а Telegram умирает прямо сейчас", — утверждает президент "Ростелекома".

По мнению чиновника, именно деградация современных средств онлайн-коммуникации возвращает спрос на традиционные проводные технологии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России могут ввести новый механизм контроля за использованием мобильной связи детьми. Операторы связи вместе с государственными структурами должны будут отслеживать "подозрительную активность" на номерах, которыми пользуются несовершеннолетние, и информировать об этом их родителей.

О возможности таких изменений сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, в настоящее время в законодательстве еще не прописан четкий алгоритм мониторинга именно детских номеров, однако такая логика уже заложена в новые нормы и может получить дальнейшее развитие.