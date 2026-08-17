Россияне массово выводят деньги из страны: в разведке раскрыли, к чему они готовятся

Россияне все активнее пытаются вывести свои сбережения за пределы страны и переводят деньги в валюту. В Службе внешней разведки связывают это с ростом опасений относительно усиления внутренних ограничений, новой мобилизации и возможного ухудшения экономической ситуации в России.

Рубль. Фото: из открытых источников

По данным СЗРУ, с декабря 2024 года по июнь 2026-го российские домохозяйства перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей. Это больше, чем за предыдущие семь лет вместе взятых.

Особенно резко отток денег возрос весной. В апреле-июне ежемесячный объем таких переводов составил примерно 42-45 млрд рублей, или более $500 млн.

В разведке утверждают, что около 40% этих средств фактически выводятся из России, а еще примерно четверть переводов может быть связана с подготовкой граждан к возможному переезду за границу.

На настроения россиян оказывают влияние и санкции. Западные банки все жестче относятся к средствам из РФ, а Россия в конце прошлого года попала в черный список стран с недостаточными мерами против отмывания денег.

Параллельно население РФ резко увеличило покупку наличной валюты. В апреле-июне россияне приобрели ее почти на 159 млрд рублей – это самый высокий показатель с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

Еще один показатель – отток наличных денег из банков. За январь-июль из российской банковской системы граждане забрали около 2 трлн рублей. Только в июле этот показатель составил около 620 миллиардов.

СЗРУ объясняет рост тревожности ожиданиями возможного усиления режима после выборов в Госдуму, вплоть до введения военного положения или новой волны мобилизации.

Пока банки РФ могут завозить наличную валюту через третьи страны. Однако в случае принятия США жестких санкций против России этот канал может быть перекрыт. Тогда российский рынок рискует столкнуться с дефицитом долларов, а при аналогичных действиях ЕС – и евро.

На этом фоне поведение населения свидетельствует о росте недоверия к финансовой системе и готовности части россиян заранее оградить свои активы от возможных потрясений.

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