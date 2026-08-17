Росіяни масово виводять гроші із країни: у розвідці розкрили, до чого вони готуються

Росіяни дедалі активніше намагаються вивести свої заощадження за межі країни та переводять гроші у валюту. У Службі зовнішньої розвідки України пов’язують це зі зростанням побоювань щодо посилення внутрішніх обмежень, нової мобілізації та можливого погіршення економічної ситуації в Росії.

Рубль. Фото: з відкритих джерел

За даними СЗРУ, із грудня 2024 року до червня 2026-го російські домогосподарства переказали нерезидентним брокерам майже 600 млрд рублів. Це більше, ніж за попередні сім років разом узятих.

Особливо різко відтік грошей зріс навесні. У квітні-червні щомісячний обсяг таких переказів становив приблизно 42–45 млрд рублів, або понад $500 млн.

У розвідці стверджують, що близько 40% цих коштів фактично виводяться з Росії, а ще приблизно чверть переказів може бути пов’язана з підготовкою громадян до можливого переїзду за кордон.

На настрої росіян впливають і санкції. Західні банки дедалі жорсткіше ставляться до коштів із РФ, а Росія наприкінці минулого року потрапила до чорного списку країн із недостатніми заходами проти відмивання грошей.

Паралельно населення РФ різко збільшило купівлю готівкової валюти. У квітні–червні росіяни придбали її майже на 159 млрд рублів — це найвищий показник із перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ще один показник – відтік готівки з банків. За січень–липень із російської банківської системи громадяни забрали близько 2 трлн рублів. Лише у липні цей показник становив близько 620 млрд.

СЗРУ пояснює зростання тривожності очікуваннями можливого посилення режиму після виборів до Держдуми, аж до запровадження воєнного стану або нової хвилі мобілізації.

Поки банки РФ можуть завозити готівкову валюту через треті країни. Однак у разі ухвалення США жорстких санкцій проти Росії цей канал може бути перекритий. Тоді російський ринок ризикує зіткнутися з дефіцитом доларів, а за аналогічних дій ЄС – і євро.

На цьому тлі поведінка населення свідчить про зростання недовіри до фінансової системи та готовність частини росіян заздалегідь захистити свої активи від можливих потрясінь.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни тепер під ковпаком: які права отримали силовики щодо контролю за поїздками громадян.



