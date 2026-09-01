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Россияне назвали неожиданных «главных символов страны»

ВЦИОМ спросил граждан, кто или что лучше всего олицетворяет Россию. В ответах оказались медведь, балалайка и знаменитые архитектурные объекты, но первое место литература взяла безоговорочно

1 сентября 2026, 15:33
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Кравцев Сергей

Пушкин, Толстой и Достоевский стали главными символами России в представлении ее жителей. Именно классики отечественной литературы заняли первое место в соответствующем опросе ВЦИОМ, выяснявшем, кто или что может претендовать на статус символа страны.

Россияне назвали неожиданных «главных символов страны»

Памятник Пушкину в РФ. Фото: из открытых источников

Респондентам предложили назвать людей, предметы и объекты, которые, по их мнению, наиболее точно ассоциируются с Россией. В списке ожидаемо оказались знаковые архитектурные сооружения и другие узнаваемые образы страны.

Не обошлось и без традиционных символов массовой культуры. Среди вариантов, которые связывают с Россией, фигурировали медведь, балалайка и другие привычные образы.

Однако именно литераторы оказались вне конкуренции. Пушкин, Толстой и Достоевский воспринимаются россиянами как наиболее значимые представители страны и ее культурного наследия.

Такой результат показывает, что привычные национальные символы для россиян связаны не только с государственными атрибутами, архитектурой или фольклором. Значительное место в этом представлении занимает культурное наследие и фигуры писателей, произведения которых давно вышли за пределы одной страны.

Пушкин считается одним из основоположников современного русского литературного языка, Толстой – автором масштабных романов, ставших классикой мировой литературы, а Достоевский получил мировое признание благодаря своим философским и психологическим произведениям.

При этом архитектурные достопримечательности, медведь и балалайка продолжают оставаться узнаваемыми элементами российского образа. Однако результаты опроса показывают: когда россиянам предлагают выбрать наиболее яркий символ своей страны, на первый план выходят именно классики литературы.

Таким образом, в массовом восприятии России ее литературное наследие оказалось сильнее традиционных визуальных символов.

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