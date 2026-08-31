В Госдуме РФ потребовали решить вопрос с Украиной как можно быстрее: каким оружием хотят ударить

В России вновь публично заговорили о применении ядерного оружия против Украины. С призывом нанести тактический ядерный удар выступил депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, известный регулярными выступлениями на российских пропагандистских телеканалах.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

По словам депутата, Москва якобы должна быть готова применить ядерное оружие, если сочтет это необходимым для достижения целей войны. Журавлев заявил, что обсуждать саму возможность такого шага, по его мнению, вообще не следует.

"В случае необходимости мы обязаны его применять. Надо будет бить – будем бить. И это не обсуждается", — заявил российский парламентарий.

Таким образом, речь идет не о случайной оговорке, а о публичном призыве представителя российской власти рассматривать применение тактического ядерного оружия против Украины как допустимый вариант развития событий.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном дальнейшем усилении российской агрессии. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Кремле, сообщал, что Владимир Путин может готовиться к новой эскалации и якобы способен рассматривать тактическое ядерное оружие как крайнее средство в случае угрозы поражения России в войне.

Впрочем, признаков непосредственной подготовки Москвы к применению ядерного оружия, по данным Bloomberg, нет. Более того, против подобного сценария, как сообщалось, выступают некоторые российские партнеры, включая Китай.

При этом заявления Журавлева показывают, насколько далеко зашла ядерная риторика в российском публичном пространстве. Подобные угрозы регулярно используются российскими чиновниками и пропагандистами как инструмент давления и запугивания Запада и Украины.

Журавлев давно является одним из наиболее заметных участников российского пропагандистского медиаполя. Он регулярно появляется в эфирах Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, где выступает с жесткими заявлениями в отношении Украины и ее союзников.

На этом фоне очередной призыв к применению ядерного оружия выглядит особенно показательно: Москва пока не демонстрирует признаков перехода к такому сценарию, однако представители российской власти продолжают публично повышать градус ядерных угроз.

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