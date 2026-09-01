Пушкін, Толстой і Достоєвський стали головними символами Росії у виставі її жителів. Саме класики вітчизняної літератури посіли перше місце у відповідному опитуванні ВЦВГД, яке з'ясовувало, хто чи що може претендувати на статус символу країни.

Пам'ятник Пушкіну до. Фото: з відкритих джерел

Респондентам запропонували назвати людей, предмети та об'єкти, які, на їхню думку, найточніше асоціюються з Росією. У списку очікувано знакові знакові архітектурні споруди та інші відомі образи країни.

Не обійшлося без традиційних символів масової культури. Серед варіантів, які пов'язують із Росією, фігурували ведмідь, балалайка та інші звичні образи.

Однак саме літератори опинилися поза конкуренцією. Пушкін, Толстой і Достоєвський сприймаються росіянами як найважливіші представники держави та її культурної спадщини.

Такий результат показує, що звичні національні символи для росіян пов'язані не лише з державними атрибутами, архітектурою чи фольклором. Значне місце у цьому поданні займає культурна спадщина та постаті письменників, твори яких давно вийшли за межі однієї країни.

Пушкін вважається одним із основоположників сучасної російської літературної мови, Толстой – автором масштабних романів, які стали класикою світової літератури, а Достоєвський отримав світове визнання завдяки своїм філософським та психологічним творам.

При цьому архітектурні пам'ятки, ведмідь і балалайка продовжують залишатися впізнаваними елементами російського образу. Проте результати опитування показують: коли росіянам пропонують вибрати найяскравіший символ своєї країни, першому плані виходять саме класики літератури.

Таким чином, у масовому сприйнятті Росії її літературна спадщина виявилася сильнішою за традиційні візуальні символи.

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