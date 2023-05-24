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Россияне назвали новую "законную цель" в Украине

В Москве объявили новые "законные цели", которые будут атаковать российская армия на территории Украины.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot

Кремль заявляет, что любые американские боевые самолеты F-16, полученные Украиной, станут "законной целью" для российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне назвали новую "законную цель" в Украине

Замминистр МИД РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на многочисленные сообщения западных политиков, склоняющихся к предстоящей передаче истребителей F-16 для Украины. Союзники Украины сменили свою риторику и начали обучать украинских пилотов, чтобы в будущем предоставить боевые самолеты.


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"Мы многократно говорили, что любая техника, применяемая Киевом в зоне СВО и не только в зоне СВО, — мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, — безусловно, является законной целью", — сказал Сергей Рябков.

Под термином "СВО" россияне подразумевают незаконное вторжение в Украину. Под инцидентом в Белгородской области Рябков назвал проникновение российских военных-повстанцев на территорию РФ. Эти военные группировки выступают против Путина и обещают провести новые рейды.

Далее заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что поставка самолетов и дальнейшая помощь партнеров Украины представляют угрозу безопасности России.

"Как мне кажется, сегодня это не просто одна из главных проблем, а, пожалуй, самая большая угроза безопасности", – говорил российский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после тренировок украинских пилотов, Пентагон изменил свою оценку по времени, которое требуется на тренировку украинцев для овладения американскими истребителями F-16.

Также "Комментарии" писали, что во время церемонии награждения президент России Владимир Путин неожиданно признался, что РФ "переживает нелегкие времена".




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Источник: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/istrebiteli-f-16-v-sluchae-postavki-na-ukrainu-stanut-zakonnoy-celyu-dlya-rossii-zayavil-ryabkov
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