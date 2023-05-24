Россияне назвали новую "законную цель" в Украине

Кремль заявляет, что любые американские боевые самолеты F-16, полученные Украиной, станут "законной целью" для российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Замминистр МИД РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на многочисленные сообщения западных политиков, склоняющихся к предстоящей передаче истребителей F-16 для Украины. Союзники Украины сменили свою риторику и начали обучать украинских пилотов, чтобы в будущем предоставить боевые самолеты.

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"Мы многократно говорили, что любая техника, применяемая Киевом в зоне СВО и не только в зоне СВО, — мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, — безусловно, является законной целью", — сказал Сергей Рябков.

Под термином "СВО" россияне подразумевают незаконное вторжение в Украину. Под инцидентом в Белгородской области Рябков назвал проникновение российских военных-повстанцев на территорию РФ. Эти военные группировки выступают против Путина и обещают провести новые рейды.

Далее заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что поставка самолетов и дальнейшая помощь партнеров Украины представляют угрозу безопасности России.

"Как мне кажется, сегодня это не просто одна из главных проблем, а, пожалуй, самая большая угроза безопасности", – говорил российский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после тренировок украинских пилотов, Пентагон изменил свою оценку по времени, которое требуется на тренировку украинцев для овладения американскими истребителями F-16.

Также "Комментарии" писали, что во время церемонии награждения президент России Владимир Путин неожиданно признался, что РФ "переживает нелегкие времена".



