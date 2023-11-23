Россияне не могут вернуть самолет из Германии: он там почти два года

Самолет российской компании "Аэрофлот" застрял в аэропорту Мюнхена почти на два года. Обратный рейс в Россию невозможен из-за санкций, а плата за вынужденную стоянку достигла 270 тыс. евро. Теперь у самолета возникла новая проблема.



Самолет российской компании "Аэрофлот". Фото из открытых источников

27 февраля 2022 года самолет A320 вылетел из Санкт-Петербурга в свое последнее путешествие. После приземления в Мюнхене мир был уже не тот. Первые санкции после нападения России на Украину предполагали закрытие европейского воздушного пространства для российских авиакомпаний. Самолет "Аэрофлота" навсегда застрял в Германии.

Ситуация с российским самолетом может наконец-то измениться. Ирландско-китайская лизинговая компания CMB Financial Leasing связалась с аэропортом и хочет забрать самолет.

CMB заявила, что является владельцем самолета и подает иск для возвращения его под свой контроль. Первым шагом компании стало заклеить надписи "Аэрофлот" и русские флаги на корпусе самолета. Это признак того, что самолет больше не сдается в аренду россиянам и снова принадлежит ирландско-китайским владельцам, и может использоваться для полетов в Европе.

Однако Германия не дает разрешения на поднятие самолета в воздух. Оказалось, что компания не только должна заплатить штраф за стоянку самолета в аэропорту на сумму 270 тыс. евро, но и должна привести его в подходящее для полетов состояние.

"Из-за длительного простоя самолета больше нет необходимых сертификатов для полетов в европейском воздушном пространстве", — пояснили в немецком аэропорту и добавили, что самолет нуждается в серьезном техническом обслуживании.

Ожидается, что эпопея с российским самолетом может завершиться в декабре 2023 года. Однако в пользу Ирландско-китайской компании CMB, а не "Аэрофлота" России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай бросил Россию в попытке создать современный пассажирский самолет, который должен стать конкурентом для западных самолетов. Причиной стали санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что дружественная к России страна не пустила россиян к себе. С рейса сняли 20 российских туристов.