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Россияне обещают вознаграждение за уничтоженный танк Abrams и Leopard 2, но не имеют на это денег

Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что планирует награждать россиян за уничтожение танков в Украине. Несмотря на такие заявления в бюджете региона выявляется дефицит более чем на 7 млрд рублей.

сегодня, 19:57
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Автор:

Slava Kot

Западные союзники помогают Украине в войне против русской армии. Недавно несколько стран, включая США, согласились передать Киеву танки. Такие действия оказывают давление на России, поэтому один из депутатов пообещал платить вознаграждение за уничтожение американского танка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне обещают вознаграждение за уничтоженный танк Abrams и Leopard 2, но не имеют на это денег

Российский политик Александр Осипов. Фото из открытых источников

Украина ожидает западных танков, которые ей пообещали союзники. Такие события вызвали у России много недовольства. Послы России в США и Германии заявляли, что это приведет к еще большей военной эскалации, в то время как бывший президент РФ вообще пригрозил миру ядерной войной.

Таким образом, танки не только помогут на поле боя, а уже негативно влияют на психологическое состояние россиян. На этом фоне российский губернатор Забайкалья Александр Осипов пообещал мобилизованным россиянам высокие премии за уничтожение танков.

В российских СМИ появлялась информация, что якобы за уничтоженный танк предлагают давать 3 млн. рублей (1,5 млн. грн.) за уничтожение немецкого танка Leopard 2. За американский M1 Abrams предлагают якобы 1,5 млн. рублей.

Примечательно, что такие заявления российский губернатор Забайкалья Александр Осипов озвучил на фоне дефицита бюджета своего края на сумму в 7,3 млрд рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину отправили технику зловещего вида. Это немецкие транспортные средства Wisent 1, которые оснащены специальными устройствами для разминирования территорий.

Также "Комментарии" писали о Великобритании, которая сообщила, почему ее страна не хочет отправлять в Украину истребители.




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Источник: https://istories.media/news/2023/01/30/glava-zabaikalya-poobeshchal-premii-za-zakhvat-ukrainskikh-tankov-eto-vikhodit-za-ramki-yego-polnomochii-i-byudzheta/
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