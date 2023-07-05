Россияне облюбовали страну ЕС – активно скупают недвижимость

Граждане РФ не выступают публично против режима Путина и не жалуются на жизнь в России, но при этом ежемесячно покупают в Литве несколько десятков единиц недвижимости, а с начала года приобрели в стране почти 300 объектов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале литовского общественного вещателя LRT.

Литва. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, с начала нынешнего года граждане России купили в Литве 297 объектов недвижимости, в основном речь идет о квартирах. Также россияне активно покапали литовскую недвижимость в 2022 году.

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В начале мая в Литве вступил в силу закон о том, что покупать недвижимость в стране могут только россияне с видом на жительство. Впрочем, за первый месяц нововведения это существенно не изменило тенденцию – в мае граждане РФ купили лишь на 7 объектов меньше, чем в апреле.

Отмечается, что граждан РФ в Литве интересуют не только квартиры. Также россияне приобретают частные дома, земельные участки под строительство домов.

Всего за 2022 год россияне стали обладателями в Литве 401 объекта недвижимости.

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