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Россияне облюбовали страну ЕС – активно скупают недвижимость

Россияне продолжают активно скупать недвижимость в Литве

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Граждане РФ не выступают публично против режима Путина и не жалуются на жизнь в России, но при этом ежемесячно покупают в Литве несколько десятков единиц недвижимости, а с начала года приобрели в стране почти 300 объектов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале литовского общественного вещателя LRT.

Россияне облюбовали страну ЕС – активно скупают недвижимость

Литва. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, с начала нынешнего года граждане России купили в Литве 297 объектов недвижимости, в основном речь идет о квартирах. Также россияне активно покапали литовскую недвижимость в 2022 году. 


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В начале мая в Литве вступил в силу закон о том, что покупать недвижимость в стране могут только россияне с видом на жительство. Впрочем, за первый месяц нововведения это существенно не изменило тенденцию – в мае граждане РФ купили лишь на 7 объектов меньше, чем в апреле.                                      

Отмечается, что граждан РФ в Литве интересуют не только квартиры. Также россияне приобретают частные дома, земельные участки под строительство домов.

Всего за 2022 год россияне стали обладателями в Литве 401 объекта недвижимости.

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Источник: https://www.lrt.lt/
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