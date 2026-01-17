Центральный банк русской Федерации планирует значительно расширить список денежных операций, подлежащих обязательному контролю. Речь идет прежде всего о трансграничных переводах физических лиц. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В российском Центробанке объясняют инициативу необходимостью более точного отражения экономических явлений в платежном балансе страны. Впрочем, как отмечают украинские разведчики, реальная цель изменений состоит в дальнейшем усилении финансового надзора за гражданами РФ.

Согласно планам регулятора, в обязательную отчетность должны войти данные о широком спектре операций. Среди них – оплата компьютерных игр и цифровых сервисов, страховые взносы, расходы на связь, уплата штрафов, получение материальной помощи, покупки в интернет магазинах и даже приобретение автомобилей.

Отдельный упор Центробанк РФ делает на операциях с цифровыми активами. Предполагается введение детального учета купли и продажи криптовалют и NFT, что позволит государству отслеживать движение денежных средств в этом сегменте.

Кроме того, российские банки будут обязаны передавать регулятору расширенную информацию об участниках переводов, в частности, их резидентность, источники происхождения средств, способ осуществления транзакции и размер комиссий.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что подобные шаги свидетельствуют о системном усилении финансового контроля в России. Банковская отчетность все более употребляется как инструмент полного мониторинга частных операций людей в фискальных и политических интересах русской власти.

