logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне окажутся под колпаком: в России готовят новые правила слежения
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне окажутся под колпаком: в России готовят новые правила слежения

Центробанк РФ планирует взять под подробный учет даже онлайн-покупки, игры и криптовалюту

17 января 2026, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральный банк русской Федерации планирует значительно расширить список денежных операций, подлежащих обязательному контролю. Речь идет прежде всего о трансграничных переводах физических лиц. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Россияне окажутся под колпаком: в России готовят новые правила слежения

Рубли. Фото: из открытых источников

В российском Центробанке объясняют инициативу необходимостью более точного отражения экономических явлений в платежном балансе страны. Впрочем, как отмечают украинские разведчики, реальная цель изменений состоит в дальнейшем усилении финансового надзора за гражданами РФ.

Согласно планам регулятора, в обязательную отчетность должны войти данные о широком спектре операций. Среди них – оплата компьютерных игр и цифровых сервисов, страховые взносы, расходы на связь, уплата штрафов, получение материальной помощи, покупки в интернет магазинах и даже приобретение автомобилей.

Отдельный упор Центробанк РФ делает на операциях с цифровыми активами. Предполагается введение детального учета купли и продажи криптовалют и NFT, что позволит государству отслеживать движение денежных средств в этом сегменте.

Кроме того, российские банки будут обязаны передавать регулятору расширенную информацию об участниках переводов, в частности, их резидентность, источники происхождения средств, способ осуществления транзакции и размер комиссий.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что подобные шаги свидетельствуют о системном усилении финансового контроля в России. Банковская отчетность все более употребляется как инструмент полного мониторинга частных операций людей в фискальных и политических интересах русской власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — жилищный кризис в стране-агрессоре приобрел системный характер: почти каждый четвертый многоквартирный дом нуждается в капитальном ремонте, тогда как государственные программы поддержки фактически свернуты. Об этом свидетельствуют данные службы внешней разведки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/tsentrobank-rf-posylyuie-kontrol-nad-transhranychnymy-perekazamy-fizychnykh-osib
Теги:

Новости

Все новости