Росіяни опиняться під ковпаком: у Росії готують нові правила стеження

Кравцев Сергей
Центральний банк Російської Федерації планує суттєво розширити перелік фінансових операцій, що підлягатимуть обов’язковому контролю. Йдеться насамперед про трансграничні перекази фізичних осіб. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Рублі. Фото: з відкритих джерел
У російському Центробанку пояснюють ініціативу необхідністю більш точного "відображення економічних явищ" у платіжному балансі країни. Втім, як зазначають українські розвідники, реальна мета змін полягає у подальшому посиленні фінансового нагляду за громадянами РФ.
Згідно з планами регулятора, до обов’язкової звітності мають увійти дані про широкий спектр операцій. Серед них – оплата комп’ютерних ігор та цифрових сервісів, страхові внески, витрати на зв’язок, сплата штрафів, отримання матеріальної допомоги, покупки в інтернет-магазинах і навіть придбання автомобілів.
Окремий акцент Центробанк РФ робить на операціях із цифровими активами. Передбачається запровадження детального обліку купівлі та продажу криптовалют і NFT, що дозволить державі відстежувати рух коштів у цьому сегменті.
Крім того, російські банки будуть зобов’язані передавати регулятору розширену інформацію про учасників переказів, зокрема їхню резидентність, джерела походження коштів, спосіб здійснення транзакції та розмір комісій.
У Службі зовнішньої розвідки України наголошують, що такі кроки свідчать про системне посилення фінансового контролю в Росії. Банківська звітність дедалі більше використовується як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у фіскальних та політичних інтересах російської влади.
