Россияне оконфузились во время учений "Запад-2025": что попало в прямой эфир

С 12 по 16 сентября состоялись масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", активно освещаемые российскими телеканалами. Однако российские пропагандисты допустили ошибку в прямом эфире. Когда камеры показывали авиационные маневры, в объектив случайно попал надувной макет истребителя Су-33, который оказался не полностью надут.

Надувной Су-33. Фото из открытых источников

Инцидент с недостаточно вздутым макетом российского самолета быстро распространился в соцсетях. Пользователи иронизировали, что российская пропаганда даже не смогла правильно подготовить декорации для учений. Для страны, традиционно уделяющей большое внимание созданию "картинки" для телевидения, подобная ошибка выглядела особенно странной.

На фоне настоящего истребителя Су-33 надувной самолет

Критики подчеркнули, что подобные "ляпы" подрывают доверие даже к официальным трансляциям, ведь они демонстрируют не столько военную мощь, сколько слабость в подготовке пропагандистских сюжетов.

Су-33 – это палубный многоцелевой истребитель, созданный на базе Су-27 специально для использования с авианосца "Адмирал Кузнецов". Он оснащен 30-мм пушкой, ракетами класса "воздух – воздух", а также может нести бомбы и неуправляемые ракеты. Грузоподъемность самолета – 6,5 тонны.

Истребитель Су-33

В боевых действиях Су-33 применялся, в частности, в ходе российской операции в Сирии. Однако в случае с учениями "Запад-2025" реальный самолет заменили надувным макетом, который оказался не готов к показу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что реальность оказалась иной, чем ожидал Путин. Что показали военные учения России и Белоруссии.

Также "Комментарии" писали, что США поразили неожиданным поступком во время учений РФ и Белоруссии.