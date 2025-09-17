Росіяни зганьбилися під час навчань "Запад-2025": що потрапило в прямий ефір

З 12 по 16 вересня відбулися масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025", які активно висвітлювали російські телеканали. Однак російські пропагандисти припустилися помилки в прямому ефірі. Коли камери показували авіаційні маневри, в об’єктив випадково потрапив надувний макет винищувача Су-33, який виявився не повністю надутий.

Надувний Су-33. Фото з відкритих джерел

Інцидент з недостатньо надутим макетом російського літака швидко поширився в соцмережах. Користувачі іронізували, що російська пропаганда не змогла навіть правильно підготувати декорації для навчань. Для країни, яка традиційно приділяє велику увагу створенню "картинки" для телебачення, подібна помилка виглядала особливо дивною.

На фоні справжнього винищувача Су-33 надувний літак

Критики підкреслили, що подібні "ляпи" підривають довіру навіть до офіційних трансляцій, адже вони демонструють не стільки військову міць, скільки слабкість у підготовці пропагандистських сюжетів.

Су-33 — це палубний багатоцільовий винищувач, створений на базі Су-27 спеціально для використання з авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Він оснащений 30-мм гарматою, ракетами класу "повітря – повітря", а також може нести бомби та некеровані ракети. Вантажопідйомність літака — 6,5 тонни.

Винищувач Су-33

У бойових діях Су-33 застосовувався, зокрема, під час російської операції в Сирії. Однак у випадку з навчаннями "Запад-2025" реальний літак замінили на надувний макет, який виявився не готовим до показу.

