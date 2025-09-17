logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіяни зганьбилися під час навчань "Запад-2025": що потрапило в прямий ефір
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни зганьбилися під час навчань "Запад-2025": що потрапило в прямий ефір

Під час військових навчань "Запад-2025" російські телеканали показали надувний макет винищувача Су-33.

17 вересня 2025, 15:05 comments2612
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

З 12 по 16 вересня відбулися масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025", які активно висвітлювали російські телеканали. Однак російські пропагандисти припустилися помилки в прямому ефірі. Коли камери показували авіаційні маневри, в об’єктив випадково потрапив надувний макет винищувача Су-33, який виявився не повністю надутий.

Росіяни зганьбилися під час навчань "Запад-2025": що потрапило в прямий ефір

Надувний Су-33. Фото з відкритих джерел

Інцидент з недостатньо надутим макетом російського літака швидко поширився в соцмережах. Користувачі іронізували, що російська пропаганда не змогла навіть правильно підготувати декорації для навчань. Для країни, яка традиційно приділяє велику увагу створенню "картинки" для телебачення, подібна помилка виглядала особливо дивною.

Росіяни зганьбилися під час навчань ”Запад-2025”: що потрапило в прямий ефір - фото 2

На фоні справжнього винищувача Су-33 надувний літак

Критики підкреслили, що подібні "ляпи" підривають довіру навіть до офіційних трансляцій, адже вони демонструють не стільки військову міць, скільки слабкість у підготовці пропагандистських сюжетів.

Су-33 — це палубний багатоцільовий винищувач, створений на базі Су-27 спеціально для використання з авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Він оснащений 30-мм гарматою, ракетами класу "повітря – повітря", а також може нести бомби та некеровані ракети. Вантажопідйомність літака — 6,5 тонни.

Росіяни зганьбилися під час навчань ”Запад-2025”: що потрапило в прямий ефір - фото 3

Винищувач Су-33

У бойових діях Су-33 застосовувався, зокрема, під час російської операції в Сирії. Однак у випадку з навчаннями "Запад-2025" реальний літак замінили на надувний макет, який виявився не готовим до показу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що реальність виявилася іншою, ніж очікував Путін. Що показали військові навчання Росії та Білорусі.

Також "Коментарі" писали, що США вразили несподіваним вчинком під час навчань РФ і Білорусі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини