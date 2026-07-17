Россияне отворачиваются от Путина: что произошло с рейтингом Кремля впервые со времен мобилизации

Поддержка российского диктатора Владимира Путина демонстрирует самое стремительное падение за последние почти четыре года. Согласно данным российских социологических служб, уровень одобрения главы Кремля за одну неделю снизился сразу на пять процентных пунктов – подобной динамики не наблюдалось со времен объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщает российское издание "Агентство" со ссылкой на результаты опросов фонда "Общественное мнение" (ФОМ), положительно деятельность Путина сегодня оценивают лишь 66% респондентов. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину. Одновременно до 16% выросла доля россиян, негативно оценивающих работу президента – это максимальный уровень за весь период войны.

Схожую тенденцию фиксирует и государственный ВЦИОМ. Там отмечают, что рейтинг Путина снижается уже третью неделю подряд. Также уменьшается уровень доверия к российскому лидеру: сейчас о доверии заявляют 67% опрошенных, тогда как число тех, кто не доверяет президенту, достигло рекордных 20%.

Одновременно ухудшается отношение россиян к правительству. Позитивно его деятельность оценивают лишь 41% участников исследования, тогда как отрицательные оценки практически сравнялись с положительными. Поддержка премьер-министра Михаила Мишустина также снизилась.

Социологи связывают ухудшение общественных настроений прежде всего с разрастающимся топливным кризисом. Именно дефицит бензина и дизельного топлива большинство россиян называют главным событием последних недель. Кроме того, на настроения населения продолжают влиять война против Украины, атаки по территории РФ и ухудшение экономической ситуации, что подтверждают и исследования независимых социологов.

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