Росіяни відвертаються від Путіна: що сталося із рейтингом Кремля вперше з часів мобілізації

Підтримка російського диктатора Володимира Путіна демонструє найстрімкіше падіння за останні майже чотири роки. За даними російських соціологічних служб, рівень схвалення глави Кремля за один тиждень знизився відразу на п'ять процентних пунктів — подібної динаміки не спостерігалося з часів оголошення часткової мобілізації восени 2022 року.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє російське видання "Агентство" з посиланням на результати опитувань фонду "Громадська думка" (ФОМ), позитивно діяльність Путіна сьогодні оцінюють лише 66% респондентів. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас, до 16% зросла частка росіян, які негативно оцінюють роботу президента – це максимальний рівень за весь період війни.

Схожу тенденцію фіксує і державний ВЦВГД. Там зазначають, що рейтинг Путіна знижується вже третій тиждень поспіль. Також зменшується рівень довіри до російського лідера: зараз про довіру заявляють 67% опитаних, тоді як кількість тих, хто не довіряє президенту, досягла рекордних 20%.

Одночасно погіршується ставлення росіян до уряду. Позитивно його діяльність оцінюють лише 41% учасників дослідження, тоді як негативні оцінки практично зрівнялися із позитивними. Підтримка прем'єр-міністра Михайла Мішустіна також зменшилася.

Соціологи пов'язують погіршення суспільних настроїв перш за все з паливною кризою, що розростається. Саме дефіцит бензину та дизельного палива більшість росіян називають головною подією останніх тижнів. Крім того, на настрої населення продовжують впливати війна проти України, атаки по території РФ та погіршення економічної ситуації, що підтверджують дослідження незалежних соціологів.

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