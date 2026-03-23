Ситуация в России ухудшается – россияне теряют доверие к банкам и реагируют на усиление ограничений со стороны Кремля. Граждане РФ в 2026 году все чаще снимают деньги с депозитов, а бизнес уходит в тень.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в январе 2026 года граждане России сняли со счетов более 19,7 млрд долл., вернув на депозиты всего 5,8 млрд долл.

Чистый отток, по данным Службы внешней разведки Украины, составил 13,9 млрд долл. — это второй самый большой показатель за последние 15 лет.

"Отрицательная динамика объясняется ростом недоверия к банкам, усилением контроля со стороны Кремля и инфляционными ожиданиями. На этом фоне россияне все чаще переходят в наличные, а бизнес — в тень", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что для банковской системы это означает сокращение ресурсов для кредитования, рост зависимости Центробанка РФ и повышение операционных рисков.

"Как сообщила разведка, депозиты населения уже используются для финансирования государства и предприятий ВПК. Вместе с тем, Кремль готовит новые ограничения на снятие средств", — пояснили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что война против Украины уже обернулась против россиян. Пока лидер РФ Владимир Путин продолжает войну, россияне массово теряют работу.

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в России растет волна увольнений в госсекторе. Больше сокращений зафиксировано в сферах, которые финансируются из бюджета. В 2026 году ситуация усугубляется даже в Москве. Доходы бюджета за январь-февраль выросли всего на 2% при запланированных 6,5%.



