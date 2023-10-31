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Россияне придумали новый фейк о биолабораториях в Украине

США стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях Украины для "коллекций", заявляют в РФ

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Минобороны России разгоняет новое вранье о работе американских биолабораторий в Украине. Ранее пропагандисты пытались запугать историями об инфицированных голубях, которых Киев намерен "использовать" для химатаки по России. Теперь в этом сериале российского бреда есть новый сезон историй: США планируют возобновить работу биообъектов в Украине и стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции, заявляет ведомство.

Россияне придумали новый фейк о биолабораториях в Украине

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Соответствующие "риски" для россиян прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.                                          


Он отметил, ранее российские спецслужбы разоблачили намерения Вашингтона, поэтому США вынужденно ограничили "свое военно-биологическое присутствие на Украине". Однако повышенный интерес к Киеву остался, утверждает Кириллов.

Тем не менее, в Минобороны РФ твердо уверены, что Белый дом по-прежнему "контролирует" часть украинских биобъектов, чтобы "возобновить" их деятельность после завершения войны. Украинская территория очень сильно интересует американцев.

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Источник: https://t.me/c/1356349800/365891
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