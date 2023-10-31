Как передает портал "Комментарии", Минобороны России разгоняет новое вранье о работе американских биолабораторий в Украине. Ранее пропагандисты пытались запугать историями об инфицированных голубях, которых Киев намерен "использовать" для химатаки по России. Теперь в этом сериале российского бреда есть новый сезон историй: США планируют возобновить работу биообъектов в Украине и стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции, заявляет ведомство.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Соответствующие "риски" для россиян прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, ранее российские спецслужбы разоблачили намерения Вашингтона, поэтому США вынужденно ограничили "свое военно-биологическое присутствие на Украине". Однако повышенный интерес к Киеву остался, утверждает Кириллов.

Тем не менее, в Минобороны РФ твердо уверены, что Белый дом по-прежнему "контролирует" часть украинских биобъектов, чтобы "возобновить" их деятельность после завершения войны. Украинская территория очень сильно интересует американцев.

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