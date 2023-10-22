О чем говорят дерзкие выпады российских пропагандистов – есть ли угроза для путинского режима

Российские пропагандисты всё чаще начинают срываться, пытаясь вырваться за рамки бреда, в которые их ставит Кремль. Недавно не выдержал востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, который на фоне проарабской позиции путинского режима в израильско-палестинском конфликте назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой", а замглавы МИД Михаила Богданова "сильно спившимся замминистра". В итоге топ-пропагандист Владимир Соловьев уволил Сатановского с канала "Соловьев LIVE" и извинялся перед питомцами Лаврова. Сатановский, впрочем, не унялся и предрек возможность распада РФ после ухода Путина, на смену которому может прийти "какое-то мелкое слабенькое дерьмо". И в качестве примера привел экс-президента Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ и отличается неадекватными высказываниями. О чем говорят подобные выплески от пропагандистов страны-агрессора? Это тенденция – или исключения из правил? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Кризис путинского режима

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

"Это – яркий наглядный пример искусственности и хрупкости выстроенной десятилетиями путинской медиапропагандистской машины. Она способна уверенно держать под манипулятивным контролем широкие слои населения в стабильные времена. Но дает сбои в кризисных коммуникациях в критические периоды".

По словам эксперта, проблема авторитарной пропаганды состоит в том, что она рано или поздно превращается в контекстно однообразный и линейный ритуальный медиа-фаст-фуд, от которого со временем начинает тошнить даже приверженных путинскому режиму людей.

"С течением времени доверие к пропаганде начинает выветриваться – и в определенный период эта машина с треском разваливается, – отмечает политтехнолог. – С другой стороны, я думаю, это понимают и кураторы медиа от Кремля, и соответствующие службы ФСБ, которые могут учесть исторические закономерности. Поэтому иногда пропагандистской машине позволяют управляемые "творческие" отклонения, которые можно использовать в интересах государственной машины манипуляций".

Олег Постернак предполагает, что в Кремле иногда появляется мнение, что тотальной медиапропаганде вполне выгодны такие кризисные испытания для повышения ее эффективности.

"Но все эти игры полезны в более или менее спокойные времена, – подчеркивает эксперт. – В условиях нынешнего кризиса путинского режима подобные эмоциональные выпады экспертного сообщества (скорее всего, единичные, но заметные), являются свидетельством потери страха перед старым режимом".

Критическая точка – мартовские псевдовыборы президента РФ

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что России всё чаще прорывается критика власти.

это зачастую выхватывает и подсвечивает, – говорит эксперт. – В ситуации с Сатановским всё просто стало более заметно для самой России, потому что соответствующие заявления (о его увольнении) и приношение извинений начал делать Соловьев. Ну, а сам Сатановский продолжил свои выпады". "Тот же украинский блогер Денис Казанский

На самом деле, мы не знаем даже примерно реальных настроений в РФ, ее элите и так далее, считает Андрей Еременко. Опросов там нормальных нет, социологии нет, политической конкуренции нет, как и медиа-конкуренции.

В стиле сперва распиаренных "успехов" на фронте, а потом – признания, что таковых и нет. Либо же на международной арене – та же картина. В данный момент РФ выглядит как монолит, который вдруг может рассыпаться в очень короткий срок. Как в свое время было с СССР. Мы не знаем, когда именно и как это произойдет. Но то, что критика власти в целом или ее отдельных представителей всё чаще вырывается даже у пропагандистов – факт. И это хороший сигнал, говорящий о том, что система идет вразнос", – подчеркивает эксперт. "И единственное, на основании чего мы можем пытаться понять реальные состояние дел, это по плотности таакого рода "факапов". И они идут сейчас довольно плотненько

В то же время, продолжает он, до второго марша на Москву а-ля пригожинского, возможно, еще далеко. Но то, что проблемы накапливаются в самых разных направлениях – несомненно.

Любой из этих вариантов ввергает Россию в кризис". "Уверен, что подобных маркеров мы будем видеть всё больше. Критическая точка – мартовские псевдовыборы президента. Тут любой выбор будет для Кремля плох, – уверен Андрей Еременко. – Что вновь избирать Путина, что делать ставку на кого-то другого, что – вообще отменять выборы с "аргументом" в стиле (и такие уже звучат) – зачем они нам нужны, если всё равно альтернативы великому вождю Владимиру Владимировичу нет.

Демарш Сатановского не случаен

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний не исключает, что "бунт Сатановского" может иметь несколько причин. Возможно, он хочет просто под таким благовидным предлогом (что уволили за произраильские высказывания и "наезд" на российских мидовцев) исчезнуть с радаров. И жить спокойно.

"Вторая вероятная причина — он реально возмущен антисемитизмом, который сейчас активно культивирует российская пропаганда. Не менее возмущен и тем, что РФ откровенно помогает ХАМАСу, который убивает евреев в Израиле. И тут позиция Сатановского явно пошла вразрез с новой государственной политикой РФ", – поясняет эксперт.

Он считает интересным заброс Сатановского по возможному преемнику Путина.

"Если следовать Конституции РФ, то в случае, если что-то происходит с действующим президентом, его обязанности исполняет премьер. В данном случае — Мишустин. При этом Медведев вряд ли рассматривается в качестве кандидата на пост президента РФ, – считает Тарас Загородний. – Те безумные посты, которые он пишет в своем Телеграмм-канале, сделали его парией в цивилизованном мире".

По мнению собеседника "Комментариев", нельзя исключать, что Медведев специально пишет подобное, чтобы его даже не рассматривали в качестве претендента на российский престол.

"Вероятно, просто хочет жить подальше от серьезной политической грызни, тратя то, что уже удалось наворовать. Другого объяснения его сумасшедшим постам просто нет, – признался эксперт. – При этом Медведев посещает ряд стран как лидер провластной "Единой России". Был в этом году, к примеру, в Китае, Вьетнаме. Достаточно активный персонаж в путинской власти. Но не желающий лезть на самую вершину. Потому что тут же окажется под прицелом. Так что в данном случае высказывание Сатановского скорее отображают бурление внутри путинской группировки в стиле — идти или не идти Путину на выборы".

Тарас Загородний предполагает, что недавний путинский визит в Китай мог, среди прочего, иметь целью получить поддержку Пекина на продолжение царствования.

Что его признают диктатором. Это своеобразное подтверждение того, что группа российских элит явно ведет переговоры с Западом, играя против Путина. И демарш Сатановского тут, похоже, не случаен". "Внутренние брожения в РФ по этому поводу явно идут, – акцентирует эксперт. – Непрямым свидетельством этого является еще и недавнее решение ПАСЕ, что Путин не будет считаться легитимным президентом, если вновь попробует переизбраться

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