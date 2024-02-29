Россияне проигнорировали послание Путина

Россияне проигнорировали показ в кинотеатрах послания диктатора РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Путин прочитал послание к Федеральному собранию. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, широко разрекламированное выступление Путина заставило прийти в кинотеатры крупнейших российских городов только десятки пенсионеров, студентов и журналистов.

Для трансляции послания Путина свои залы предоставила общероссийская сеть "Синема 5". Бесплатные сеансы были запланированы в 23 кинотеатрах в 20 городах России. На афише сеансов был изображён коллаж с российским диктатором и фразой "Цели будут достигнуты".

Несмотря на заверения инициаторов идеи, что среди российских граждан высок запрос на пересмотр обращения Путина, в кинотеатры мало кто пришел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.