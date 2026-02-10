Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России ограничили работу мессенджера Telegram. Информацию подтвердили в Роскомдадзоре, заявив, что и дальше будут вводить ограничения, чтобы добиться выполнения законов России.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В ведомстве подчеркнули, что Telegram не выполняет российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству. Отмечается, что Telegram и ряд мессенджеров по-прежнему не устранили нарушения законодательства России по снятию с них ограничений.
Российские СМИ пишут, что Telegram грозят штрафы на сумму 64 млн рублей по статьям об отказе удалить запретный контент и о несоблюдении закона о самоконтроле, сообщили ТАСС в суде Москвы;
Депутат Госдумы Антон Немкин пояснил, что доступ к Telegram может быть восстановлен полностью, когда мессенджер устранит нарушения. По его словам, если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев убежден, что защита информации – это одна из составных частей борьбы между РФ и странами НАТО. Поэтому по-другому, по его словам, пожалуй, не получится.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин в войне против Украины переиграл сам себя.