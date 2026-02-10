logo

Россияне шокированы решением власти: граждан призывают терпеть из-за НАТО
Россияне шокированы решением власти: граждан призывают терпеть из-за НАТО

10 февраля 2026, 15:49
В России ограничили работу мессенджера Telegram. Информацию подтвердили в Роскомдадзоре, заявив, что и дальше будут вводить ограничения, чтобы добиться выполнения законов России.

Россияне шокированы решением власти: граждан призывают терпеть из-за НАТО

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В ведомстве подчеркнули, что Telegram не выполняет российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству. Отмечается, что Telegram и ряд мессенджеров по-прежнему не устранили нарушения законодательства России по снятию с них ограничений.

"Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", — заявили в ведомстве.

Российские СМИ пишут, что Telegram грозят штрафы на сумму 64 млн рублей по статьям об отказе удалить запретный контент и о несоблюдении закона о самоконтроле, сообщили ТАСС в суде Москвы;

"Количество жалоб российских пользователей на работу Telegram за последние сутки превысило 11 тыс., свидетельствуют данные сервиса Downdetector. 31% пользователей отметили сбой уведомлений, 26% — сбой мобильного приложения, 22% — общий сбой, 15% — сбой сайта", — сообщают

Депутат Госдумы Антон Немкин пояснил, что доступ к Telegram может быть восстановлен полностью, когда мессенджер устранит нарушения. По его словам, если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев убежден, что защита информации – это одна из составных частей борьбы между РФ и странами НАТО. Поэтому по-другому, по его словам, пожалуй, не получится.

"Я понимаю, что многим это создает неудобства. Однако есть веление времени, угрозы, исходящие из защиты информации, и на них, наверное, нужно реагировать", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин в войне против Украины переиграл сам себя.




