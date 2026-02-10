У Росії обмежили роботу месенджера Telegram. Інформацію підтвердили в Роскомдадзоре, заявивши, що й надалі запроваджуватимуть обмеження, щоб домогтися виконання законів Росії.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У відомстві наголосили, що Telegram не виконує російське законодавство, не захищені персональні дані, немає реальних заходів протидії шахрайству. Зазначається, що Telegram і ряд месенджерів, як і раніше, не усунули порушення законодавства Росії для зняття з них обмежень.

"Ми абсолютно відкриті для роботи з будь-якими вітчизняними та іноземними інтернет- ресурсами. Але за однієї, дуже простої умови: повага до Росії, та її громадян, дотримання законів Російської Федерації", — заявили у відомстві.

Російські ЗМІ пишуть, що Telegram загрожують штрафи на суму 64 млн рублів за статтями про відмову видалити заборонений контент і про недотримання закону про самоконтроль, повідомили ТАРС у суді Москви;

"Кількість скарг російських користувачів на роботу Telegram за останню добу перевищила 11 тис., свідчать дані сервісу Downdetector. 31% користувачів відзначили збій оповіщень, 26% — збій мобільного додатка, 22% — загальний збій, 15% — збій сайту”, — повідомляють ЗМІ.

Депутат Держдуми Антон Нємкін пояснив, що доступ до Telegram можуть відновити повністю, коли месенджер усуне порушення. За його словами, якщо Telegram ухвалить рішення працювати в правовому полі Росії та забезпечувати безпеку користувачів, все дійсно повернеться на свої місця.

Депутат Держдуми Андрій Гурульов переконаний, що захист інформації — це одна зі складових частин боротьби між РФ та країнами НАТО. Тому по-іншому, за його словами, мабуть, не вийде.

“Я розумію, що багатьом це створює незручності. Однак є веління часу загрози, які виходять із захисту інформації та на них, напевно треба реагувати”, — пояснив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін у війні проти України переграв сам себе.



