Росіяни шоковані рішенням влади: громадян закликають терпіти через НАТО

Кречмаровская Наталия
У Росії обмежили роботу месенджера Telegram. Інформацію підтвердили в Роскомдадзоре, заявивши, що й надалі запроваджуватимуть обмеження, щоб домогтися виконання законів Росії.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У відомстві наголосили, що Telegram не виконує російське законодавство, не захищені персональні дані, немає реальних заходів протидії шахрайству. Зазначається, що Telegram і ряд месенджерів, як і раніше, не усунули порушення законодавства Росії для зняття з них обмежень.
Російські ЗМІ пишуть, що Telegram загрожують штрафи на суму 64 млн рублів за статтями про відмову видалити заборонений контент і про недотримання закону про самоконтроль, повідомили ТАРС у суді Москви;
Депутат Держдуми Антон Нємкін пояснив, що доступ до Telegram можуть відновити повністю, коли месенджер усуне порушення. За його словами, якщо Telegram ухвалить рішення працювати в правовому полі Росії та забезпечувати безпеку користувачів, все дійсно повернеться на свої місця.
Депутат Держдуми Андрій Гурульов переконаний, що захист інформації — це одна зі складових частин боротьби між РФ та країнами НАТО. Тому по-іншому, за його словами, мабуть, не вийде.
