Россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов, пресс-офицер

Санкции против РФ действуют и больше всего россияне испытывают дефицит составляющих для военной техники. Об этом сегодня, 30 марта, в Телеэфире заявил пресс-офицер 112-й бригады ТРО ВСУ Андрей Ковалев, пишут "Комментарии".



Украинские воины наглядно видят дефицит в РФ комплектующих на сбитых ракетах

Военный отметил, что украинские военные подробно разбирают ракеты или беспилотники, которыми РФ обстреливает и терроризирует Украину, чтобы понять происхождение плат и электроники, которая находится внутри этих ракет.

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Так вот, например, часть этих плат, электроники россияне сейчас достают из бытовых приборов, которые когда-то завозились на территорию Российской Федерации и также используют их как комплектующие к своему вооружению. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос”, — говорит военный.

Ковалев подчеркнул, что ни русский альянс, ни русская Федерация никогда без помощи других не производили все составляющие, все детали для собственного вооружения.

"Советский Союз также закупал, например, французские комплектующие, итальянские комплектующие, используя их в своих ракетах, используя их в своем вооружении", — добавил пресс-офицер ВСУ.

Ковалев отметил, что полномасштабная война против Украины открыла экономические возможности для других государств, например, Казахстан и Турция считают это время для себя временами действительно хороших перспектив, и они пользуются этим временем.

"Из-за этого страны Запада должны усилить санкции и определить красные линии, и это должно быть коллективным требованием стран свободного мира — перестать помогать стране-агрессорке обходить санкции", — резюмирует Андрей Ковалев.

Напомним, "Комментарии" писали, что попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что все на Западе прекрасно понимают, что в России нет ничего принципиально нового в вооружении. Есть ядерное оружие и поэтому Кремль начинает снова играть в игры "мы куда-то снова что-то разместим, и в крайнем случае будем наносить удары с помощью этого ядерного оружия".

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